Aumentan las tarifas en el peaje Zárate desde este sábado: los nuevos valores

REDACCIÓN ELONCE
Autovía del Mercosur informó que desde las 00:00 del sábado 30 de mayo de 2026 comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario en la Estación de Peaje Zárate.
Autovía del Mercosur comunicó que a partir de las 00:00 horas del sábado 30 de mayo de 2026 entrará en vigencia un nuevo esquema tarifario para la Estación de Peaje Zárate, ubicada sobre la Autovía Nacional 12. La medida fue establecida a través de la Resolución 2026-717-APN-DNV#MEC.
Desde el organismo señalaron que la actualización alcanza a todas las categorías de vehículos que transitan por el corredor vial y remarcaron que el sistema continúa funcionando exclusivamente con medios de pago electrónicos, por lo que no se acepta dinero en efectivo.
El nuevo cuadro tarifario fue difundido oficialmente y comenzará a aplicarse de manera automática desde la medianoche del sábado, impactando tanto en usuarios particulares como en transporte de carga y pasajeros.
Cómo será el nuevo esquema de cobro
La empresa recordó que los conductores deberán contar con sistemas habilitados de pago electrónico para poder atravesar la estación de peaje. Entre los medios aceptados se encuentran TelePASE y otras modalidades digitales autorizadas.
Qué deben tener en cuenta los usuarios
El incremento tarifario comenzará a regir desde las primeras horas del sábado 30 de mayo y será aplicado en todas las categorías establecidas por la concesionaria.
Asimismo, remarcaron que quienes no cuenten con medios de pago habilitados podrían tener inconvenientes al momento de circular por la estación de peaje, debido a que ya no se encuentra disponible la modalidad de cobro en efectivo.