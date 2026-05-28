Condenaron a dos hombres por abusar de una niña en Urdinarrain: 6 y 8 años de pena

La Justicia de Gualeguaychú condenó esta semana a dos hombres acusados de abusar sexualmente de una niña de 10 años que vivía en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Se trata de una causa que tiene su inicio hacia finales del 2020 y tuvo un primer juicio en 2023, pero luego se declaró una nulidad en el proceso de elevación a juicio y todo quedó trunco por unos meses, hasta que luego Casación resolvió anular esa sentencia y disponer de un nuevo juicio que se desarrolló la semana pasada en los Tribunales de Gualeguaychú durante dos audiencias.

En ese juicio, que fue presidido por el tribunal de jueces, fueron llevados a debate dos hombres que una niña de 10 años los señaló mucho tiempo atrás como las personas que abusaron de ella. Uno era su padre, que hoy tiene 43 años, y el otro era un conocido de la familia, que visitaba la casa cuando el padre no estaba.

Hay un contexto de extrema vulnerabilidad en el medio de esta triste historia, con menores institucionalizados por un tiempo, con funcionarios municipales monitoreando las particularidades que se vivían en un domicilio atravesado por la violencia familiar y un padre alcohólico y analfabeto, publicó Diario El Argentino.

La niña los señaló

En ese escenario, una niña se animó a contarle a una tía que lo que estaba viviendo no era una situación normal. Primero lo tradujo la mujer a las autoridades judiciales y posteriormente lo volvió a repetir la niña en una Cámara Gesell, acompañada de la única persona que le brindó seguridad en el duro contexto familiar.

Su padre fue acusado por la menor e imputado por la fiscal Martina Cedrés del delito de abuso sexual simple doloso agravado por el vínculo y por aprovechamiento de la situación de convivencia con la menor. Relató que todo sucedió en el domicilio en el que vivían, y que incluso llegó a apoyarle un cuchillo en el cuello para que no hablara sobre lo que había ocurrido.

El otro hombre fue imputado de abuso sexual con acceso carnal reiterados y abuso sexual con acceso carnal tentado, por hechos que ocurrieron en un descampado frente a la casa en la que la niña vivía. Uno de esos hechos no se llegó a consumar porque un hermanito alcanzó a advertir lo que estaba sucediendo y por ello una imputación sólo recae en una tentativa.

Finalmente, el miércoles al mediodía se llegó a conocer la decisión del Tribunal de Gualeguaychú. Al padre de la niña le aplicaron una pena de 6 años de prisión efectiva, mientras que al otro sujeto la pena fue un poco mayor: 8 años y 6 meses de cárcel.

Registro provincial los datos genéticos

Pero, además, se ordenó incorporar el perfil genético de ambos sujetos al Registro Provincial de Datos Genéticos que funciona en el ámbito del Servicio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Con esta orden, se extrae el patrón genético de ambos condenados, que pasará a engrosar el banco de datos de abusadores condenados que purgan penas por abusos en las cárceles entrerrianas.