Hallaron culpable a un entrenador de fútbol por abuso sexual agravado contra una adolescente

Un entrenador de fútbol fue condenado a seis años de prisión efectiva en la provincia de Salta después de ser hallado culpable del delito de abuso sexual agravado por su calidad de encargado de la educación de una adolescente.

La sentencia fue dictada en Tartagal por la jueza Sandra Sánchez, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Lorena Martínez.

El hombre, de 56 años, llegó a juicio acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de encargado de la educación y estupro agravado, aunque finalmente fue condenado únicamente por este último delito.

Qué resolvió la Justicia

De acuerdo a la resolución judicial, el ahora condenado deberá cumplir una pena de seis años de prisión de ejecución efectiva.

Además, se dispuso que el entrenador de fútbol sea incorporado al Banco de Datos Genéticos una vez que la sentencia quede firme.

En el fallo, la magistrada absolvió al imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, aunque consideró acreditado el estupro agravado en el marco de la relación de confianza y autoridad que mantenía con la adolescente.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que el estupro se configura cuando una persona adulta se aprovecha de la inmadurez sexual de menores de entre 13 y 16 años, aun cuando exista aparente consentimiento.

Tribunal de Tartagal en Salta.

La relación con la víctima

Según la investigación, el hombre se desempeñaba como entrenador de fútbol en una institución deportiva a la que concurría la adolescente.

La acusación sostuvo que, a partir de la confianza generada en ese contexto, mantuvo encuentros íntimos con la menor en reiteradas oportunidades entre 2024 y febrero de 2025.

La Fiscalía indicó además que el acusado se aprovechó de la inmadurez sexual de la víctima y de la relación de autoridad derivada de su rol dentro del club.

En la causa también se señaló que algunos de los hechos investigados habrían ocurrido en contra de la voluntad de la adolescente.

Intervino la Fiscalía de Tartagal

La fiscal Lorena Martínez representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de debate realizada en Tartagal.

Desde el organismo remarcaron que la figura de estupro contempla situaciones donde existe una relación desigual entre una persona adulta y un menor de edad, aun cuando no medie violencia física.