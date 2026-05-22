El Gobierno avanza con una reforma para desregular el mercado inmobiliario

El Ejecutivo analiza eliminar honorarios mínimos y flexibilizar matrículas para corredores. El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger llegaría al Congreso en junio.
El Gobierno nacional tiene avanzado un nuevo esquema de reformas orientadas a profundizar la desregulación de distintos sectores de la economía y analiza enviarlo al Congreso en los próximos días. El paquete incluye modificaciones en áreas consideradas estratégicas, como la comercialización de medicamentos, la actividad naviera de cabotaje y el negocio inmobiliario.
La propuesta es elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Cerca del funcionario aseguran que los proyectos ya están redactados y listos para avanzar cuando exista una ventana política favorable para su tratamiento legislativo.
De acuerdo con fuentes oficiales, las iniciativas apuntan a revisar normas vigentes desde hace décadas. Entre ellas, figuran cambios sobre el régimen de cabotaje, la ley que regula las farmacias y la normativa vinculada a corredores inmobiliarios. En el Ejecutivo sostienen que las medidas buscan bajar costos operativos, fomentar una mayor competencia y facilitar el ingreso de nuevos actores a esos mercados, eliminando restricciones que consideran obsoletas.
La desregulación inmobiliaria es una de las medidas que promete abrir una discusión profunda sobre el futuro del corretaje, los honorarios, la intermediación y los nuevos modelos de negocio.
Sturzenegger ya había adelantado recientemente que el Ejecutivo enviará en junio al Congreso un paquete de medidas orientadas a flexibilizar el mercado inmobiliario, reducir costos en las operaciones y habilitar una mayor competencia dentro de la actividad.
Entre los puntos que figurarían en el texto del proyecto sobresalen:
- La eliminación de honorarios mínimos obligatorios
- La revisión de la matriculación obligatoria
- Una menor restricción para la intermediación digital
- Y una mayor apertura para nuevos operadores tecnológicos y plataformas Proptech.
Como se mencionó, la intención oficial apunta a bajar costos transaccionales y generar un esquema más competitivo dentro de la actividad.
Según planteó Sturzenegger durante un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la UCA, el objetivo pasa por eliminar "privilegios" y reducir barreras que, según su mirada, encarecen las operaciones.
Sobrecostos en el mercado inmobiliario, en la mira
Dentro del Gobierno consideran que muchos costos vinculados a la intermediación funcionan bajo estructuras poco competitivas y sostienen que una mayor apertura podría acelerar nuevos modelos de comercialización, digitalización y servicios inmobiliarios.
Uno de los principales focos aparece sobre los colegios profesionales y los sistemas de matriculación obligatoria. Actualmente, el corretaje inmobiliario funciona bajo regulaciones provinciales y colegios profesionales que fijan requisitos para ejercer la actividad. En varias jurisdicciones también existen referencias arancelarias mínimas para honorarios.
En concreto, la normativa vigente establece que quienes quieran desempeñarse como corredores o martilleros públicos deben contar con título universitario y matrícula profesional habilitante.
La reforma que evalúa impulsar el Gobierno propone flexibilizar esas exigencias y habilitar a que cualquier persona pueda participar en la intermediación de operaciones inmobiliarias, sin necesidad de acreditar formación específica ni inscripción profesional obligatoria. Desde el oficialismo argumentan que el objetivo es reducir barreras de ingreso y aumentar la competencia dentro del sector.
Desde sectores alineados con la reforma sostienen que el esquema actual limita la competencia y dificulta el ingreso de nuevos modelos comerciales.
Jorge Amoreo Casotti, CEO de PINT (una startup que permite visitar las propiedades inmobiliarias con realidad virtual) se mostró favorable a una eventual apertura y cuestionó el funcionamiento actual del sistema. Declaró: "Como toda desregulación, permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que tiene que ver con haber transformado una actividad comercial en una profesión científica".
Según explicó, el esquema vigente genera costos adicionales que terminan impactando sobre compradores, vendedores e inquilinos.
Explicó: "Una importante parte de la composición de los precios tiene que ver con los costos transaccionales por la comercialización, las escrituraciones y todo el bagaje administrativo que existe detrás de una operación".
Qué riesgos advierten desde el mercado inmobiliario
Sin embargo, dentro del mercado inmobiliario también aparecen posiciones intermedias y sectores que advierten sobre posibles riesgos.
Diego Álvarez Espín, economista, abogado y fundador de Mercadoinmobiliario (MI), consideró que existe margen para modernizar procesos y flexibilizar ciertas estructuras, aunque aclaró que eliminar controles podría generar problemas mayores.
Sostuvo que "el mercado necesita más competencia, modernización y menores costos, pero eso no puede implicar pérdida de seguridad jurídica".
Álvarez Espín explicó que una operación inmobiliaria involucra aspectos técnicos, fiscales y patrimoniales que exceden la simple publicación de una propiedad. Indicó que "hay análisis de títulos, documentación, cuestiones impositivas y responsabilidades patrimoniales que forman parte de cualquier operación".
Según analizó, el verdadero desafío pasa por encontrar un equilibrio entre apertura y profesionalización. Planteó: "La solución no debería ser mercado corporativo versus mercado libre. Lo razonable sería avanzar hacia un sistema mixto con libertad, pero también con estándares mínimos de idoneidad y responsabilidad".
Dentro de las posiciones más críticas aparece Marta Liotto, referente del sector y presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario porteño. Cuestionó duramente la posibilidad de avanzar hacia una desregulación total del corretaje y defendió el rol de la matrícula profesional.
Afirmó: "El corretaje inmobiliario no funciona como una actividad comercial tradicional. Existe una responsabilidad profesional vinculada a brindar seguridad jurídica".
La dirigente sostuvo además que eliminar controles podría generar más informalidad y mayor exposición para compradores e inquilinos.
Advirtió: "El principal problema no recae en los corredores, sino en los ciudadanos. Permitir el ingreso de personas no calificadas puede derivar en errores, fraudes y malas prácticas".
En paralelo, dentro del sector también crece otra discusión vinculada al verdadero impacto que podrían tener estos cambios sobre los costos de las operaciones.
Alejandro Bennazar, referente de la recién creada Mesa de la Industria Inmobiliaria, consideró que el debate no debería centrarse únicamente en honorarios o regulaciones, sino también sobre financiamiento, acceso a la vivienda y modernización de procesos.
Explicó: "Lo que se intenta es construir un acto colaborativo frente a las reformas o posibles reformas que se quieran implementar".
Bennazar sostuvo además que el mercado inmobiliario argentino ya funciona dentro de un esquema altamente competitivo. Afirmó: "No existe una actividad más desregulada que la inmobiliaria. Hoy cualquier persona puede comprar, vender o alquilar de forma particular".
También remarcó que muchos de los problemas estructurales del sector pasan por burocracia, demoras administrativas y dificultades de financiamiento.
Señaló: "Hay proyectos que pueden demorarse años entre aprobaciones y trámites administrativos. Eso termina afectando toda la actividad". (Iprofesional)