Detuvieron al “Rey de la Viagra” por robar y vender miles de pastillas de un laboratorio

Un hombre de 41 años fue detenido en Buenos Aires acusado de robar miles de comprimidos de Viagra y otros medicamentos de un laboratorio donde trabajaba para luego comercializarlos de manera ilegal por redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el sospechoso era conocido como el “Rey de la Viagra” y quedó detenido después de una investigación que se extendió durante más de dos años.

El operativo incluyó allanamientos en un laboratorio ubicado sobre calle Tres Arroyos al 1800, en el barrio porteño de Paternal, y en la vivienda del acusado, situada sobre Vélez Sarsfield al 100, en Barracas.

Qué encontraron en los allanamientos

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 8.613 comprimidos de sildenafil y tadalafil, medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil y conocidos comercialmente como Viagra.

Además, la Policía encontró frascos, cajas, etiquetas, stickers y distintos elementos utilizados para el embalaje y fraccionamiento de los productos.

En los allanamientos también fueron incautados otros 13 kilos de medicamentos, documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un automóvil Peugeot 308.

Los investigadores sospechan que los medicamentos eran comercializados fuera de los circuitos legales mediante publicaciones en internet y contactos directos por WhatsApp.

Medicamentos encontrados.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició en 2023 después de que personal policial detectara publicaciones vinculadas a la venta ilegal de comprimidos de Viagra y otros productos similares a través de redes sociales.

A partir de distintas tareas de seguimiento y vigilancia, los investigadores lograron identificar movimientos frecuentes relacionados con la comercialización y distribución de los medicamentos.

Según la investigación, el detenido trabajaba en el área de producción del laboratorio y aprovechaba esa función para sustraer comprimidos y otros productos medicinales.

Posteriormente, los fraccionaba, rotulaba y preparaba para venderlos por fuera de los canales habilitados.

El acusado quedó detenido

Tras reunir distintas pruebas, la Justicia ordenó los allanamientos que terminaron con la detención del sospechoso y el secuestro de los medicamentos.

La causa continúa bajo investigación para determinar el volumen total de productos comercializados y si existieron otras personas involucradas en la maniobra ilegal.