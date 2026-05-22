Invertirán más de $40 millones en obras para una escuela de Victoria que beneficiará a 700 alumnos

Más de 700 estudiantes de Victoria serán alcanzados por una obra de infraestructura que el Gobierno de Entre Ríos ejecutará en la escuela N° 43 “Provincia de Buenos Aires”, donde se realizarán mejoras eléctricas, trabajos de impermeabilización y reparaciones generales.

La institución está ubicada sobre calle San Martín 276 y cuenta actualmente con una matrícula de 726 alumnos distribuidos en distintos niveles y modalidades educativas.

Además del funcionamiento de la escuela primaria, el edificio alberga a la escuela secundaria N° 13 “Adolfo Mittelman”, la ESJA N° 4 “Manuel Antequeda” y la Nocturna N° 4 “Manuel P. Antequeda”, con actividades en tres turnos diarios.

Qué obras se realizarán

Según se informó oficialmente, un relevamiento realizado por el área departamental de Arquitectura detectó problemas en las instalaciones eléctricas y filtraciones en distintos sectores de la cubierta del edificio.

A partir de esa situación, el proyecto contempla la ejecución de un nuevo circuito eléctrico desde el pilar principal hacia un tablero secundario, además de nuevas conexiones para aulas y pasillos.

Las obras en Victoria también incluirán cajas, tomas y puntos eléctricos nuevos con el objetivo de evitar cortocircuitos vinculados al deterioro y la antigüedad del cableado existente.

La intervención prevé además tareas de impermeabilización para solucionar filtraciones, humedad y daños en cielorrasos.

Apertura de sobres y presupuesto

El acto de apertura de sobres se realizará el jueves 28 de mayo a las 10 en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

La obra tendrá un presupuesto oficial de 40.020.446 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de las mejoras previstas para el establecimiento educativo de Victoria.

“Debido al intenso uso diario del edificio, las mejoras resultan fundamentales para que más de 700 chicos puedan desarrollar las actividades diarias en mejores condiciones”, expresó el funcionario.

También habrá mejoras en cocina y techos

Dentro del proyecto también se contempla la reparación de la cubierta de chapa en el sector del jardín, donde se colocarán nuevas babetas y revoques para impedir el ingreso de agua.

Además, se ejecutará una nueva instalación de desagüe en el área de cocina, conectada a una grasera que será construida en el patio del establecimiento.