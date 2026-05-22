Avanza la renovación integral del Jardín Maternal Tortuguitas de Paraná

La Municipalidad de Paraná ejecuta la etapa final de la puesta en valor del Jardín Maternal Tortuguitas, en barrio Villa Mabel. El establecimiento recibe a más de 50 niños y niñas y forma parte del plan de renovación de jardines municipales.
La Municipalidad de Paraná avanza con la etapa final de renovación integral del Jardín Maternal Municipal Tortuguitas, ubicado en barrio Villa Mabel, donde asisten más de 50 niños y niñas de entre 45 días y 3 años. La obra forma parte del programa de puesta en valor de los jardines maternales municipales, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar espacios adecuados para la primera infancia.
Los trabajos se enmarcan en un plan de intervención que también alcanza a otros establecimientos educativos municipales, como los jardines Jilgueritos, en barrio 3 de Febrero, y Los Pollitos, ubicado sobre calle Sauce de Luna.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó la decisión del municipio de fortalecer la educación inicial. “Es una decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero invertir en educación. Tenemos una matrícula que supera los 1.500 alumnos y alumnas, y eso nos llena de satisfacción”, expresó.
Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, remarcó la magnitud de las obras ejecutadas. “La intervención sobre los jardines maternales implica inversiones importantes que se realizan con fondos íntegramente municipales, para garantizar un servicio de calidad y en óptimas condiciones”, sostuvo.
La directora del Jardín Maternal Tortuguitas, Érica Cardozo, manifestó su emoción por las mejoras concretadas en el edificio. “Han pasado muchas gestiones sin realizar inversiones en el jardín y hoy ver este espacio renovado es muy importante para brindar un lugar de calidad a los chicos”, afirmó.
Las tareas incluyeron la renovación integral del inmueble, con nuevos revoques, pintura, instalaciones eléctricas, cielorrasos y aberturas con mayores condiciones de seguridad. También se realizaron reformas completas en los sanitarios, adaptándolos a las necesidades de niños, niñas y personas con movilidad reducida.
Además, se recuperó la cocina del establecimiento con nuevo mobiliario y adecuación del sistema de gas natural, mejorando las condiciones de funcionamiento del espacio educativo.