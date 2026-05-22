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Se inicia la tercera etapa de vacunación antigripal en Entre Ríos

Este viernes comienza la tercera etapa de vacunación antigripal en Entre Ríos, alcanza a personal docente y no docente, además de Bomberos, Policía, Gendarmería, Prefectura y Ejército.

22 de Mayo de 2026
Campaña de vacunación contra la gripe
Campaña de vacunación contra la gripe

Este viernes comienza la tercera etapa de vacunación antigripal en Entre Ríos, alcanza a personal docente y no docente, además de Bomberos, Policía, Gendarmería, Prefectura y Ejército.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que este viernes 22 de mayo da inicio la tercera etapa de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, destinada al personal estratégico, cuyo desempeño resulta clave para garantizar el funcionamiento de actividades fundamentales, como el personal esencial y las fuerzas de seguridad.

 

La nueva instancia de inmunización alcanza a personal docente y no docente, además de efectivos de Bomberos, Policía, Gendarmería, Prefectura y Ejército, quienes podrán acercarse a los vacunatorios habilitados para recibir la dosis correspondiente.

 

En ese marco, desde la División Inmunizaciones de la cartera sanitaria se indicó que en los últimos días arribaron nuevas partidas de vacunas antigripales para adultos, correspondientes a la formulación trivalente. De esta manera, la provincia ya cuenta con las tres formulaciones destinadas a la campaña: vacuna trivalente para adultos, vacuna pediátrica y vacuna adyuvantada para mayores de 65 años.

Cabe recordar que la gripe es una enfermedad viral respiratoria con alta transmisibilidad, que puede causar complicaciones graves, incluso la muerte, a personas embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65, y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes).

 

La campaña provincial comenzó el pasado 11 de marzo y, en una primera etapa, estuvo dirigida al personal de salud, personal sanitario de fuerzas de seguridad, embarazadas, puérperas, niños de seis a 24 meses y personas adultas mayores institucionalizados en establecimientos de larga estadía. Posteriormente, la segunda etapa incluyó a personas mayores de 65 años y a la población de entre dos y 64 años con factores de riesgo. La vacunación para estos grupos priorizados continúa vigente en toda la provincia.

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vacunación antigripal invierno Campaña Frío enfermedades virus
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