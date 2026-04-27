Vacunación antigripal: Entre Ríos reorganiza la logística para evitar faltante ante entregas escalonadas de Nación

REDACCIÓN ELONCE
Se registró faltante de dosis antigripales en distintos vacunatorios. Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos indicaron a Elonce que se "reorganiza la distribución ante entregas nacionales escalonadas".
Falta de vacunas antigripales en Paraná, comenzó a registrarse en distintos centros de salud de la capital entrerriana, y generó consultas de vecinos sobre la continuidad de la campaña. La situación se pudo evidenciar en vacunatorios de diferentes zonas.
Ante las reiteradas consultas, Elonce relevó la situación en el Centro de Salud “Selig Golding”, ubicado en calle Laurencena, donde confirmaron que no contaban con dosis disponibles al momento de la consulta.
Desde el establecimiento señalaron que habían recibido un lote durante la semana pasada, pero que las vacunas ya habían sido aplicadas en su totalidad debido a la alta demanda registrada.
Reorganización y logística sanitaria
La faltante se repitió en otros centros sanitarios de la ciudad. Frente a este escenario, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmaron a Elonce que se trabaja en una reorganización de la logística de vacunación ante la entrega escalonada que realiza Nación de las dosis.
En un comunicado oficial enviado a Elonce, la cartera sanitaria explicó que, “atendiendo a las entregas escalonadas y reprogramaciones en la provisión nacional de algunas vacunas, ha dispuesto un esquema de monitoreo diario de stock, redistribución interna y priorización”.
Según indicaron, el objetivo es sostener la campaña de vacunación en todo el territorio provincial, pese a las demoras en el envío de dosis por parte de Nación.
Cobertura y población objetivo
Desde la Dirección General de Epidemiología, se informó que la provincia mantiene la vacunación antigripal destinada a la población objetivo, al tiempo que "se reforzó la logística para reducir los tiempos de reposición", se confirmó a Elonce.
Asimismo, señalaron que en las últimas semanas se produjo "un incremento en la demanda, lo que impactó en la disponibilidad en algunos vacunatorios".
De acuerdo a los datos oficiales, "Entre Ríos recibió alrededor del 60% de las dosis pediátricas, el 70% de las destinadas a mayores de 65 años y cerca del 40% de las correspondientes al grupo adulto", precisó el comunicado del Ministerio de Salud de Entre Ríos que fue
remitido a Elonce.