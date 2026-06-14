Quiénes cobran desde este martes beneficios de ANSES: calendario completo con montos

El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará este martes 16 de junio el calendario de pagos tras el fin de semana largo, alcanzando a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales.
El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.
Cuánto cobran los jubilados en junio
Con un aumento del 2,58%, el haber mínimo se ubica en $403.317,99. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos, alcanzando un total de $473.317,99 antes del aguinaldo.
Además, en junio se paga el medio aguinaldo, que en el caso de la mínima ronda los $201.659. De esta forma, el ingreso total asciende aproximadamente a $674.976,99.
En tanto, la jubilación máxima se eleva a $2.713.948,18, más un aguinaldo cercano a $1.356.974,09, aunque sin acceso al bono adicional.
Calendario de pagos ANSES
Jubilados que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 5: 16 de junio
DNI terminados en 6: 17 de junio
DNI terminados en 7: 18 de junio
DNI terminados en 8: 19 de junio
DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 5: 16 de junio
DNI terminados en 6: 17 de junio
DNI terminados en 7: 18 de junio
DNI terminados en 8: 19 de junio
DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 3: 16 de junio
DNI terminados en 4: 17 de junio
DNI terminados en 5: 18 de junio
DNI terminados en 6: 19 de junio
DNI terminados en 7: 22 de junio
DNI terminados en 8: 23 de junio
DNI terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Desde ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar fecha y lugar de cobro a través de la web oficial o la aplicación Mi ANSES.