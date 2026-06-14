Quiénes cobran desde este martes beneficios de ANSES: calendario completo con montos

14 de Junio de 2026

El calendario se retoma el martes por el feriado del lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará este martes 16 de junio el calendario de pagos tras el fin de semana largo, alcanzando a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales.

El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.

Cuánto cobran los jubilados en junio

Con un aumento del 2,58%, el haber mínimo se ubica en $403.317,99. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos, alcanzando un total de $473.317,99 antes del aguinaldo.

Además, en junio se paga el medio aguinaldo, que en el caso de la mínima ronda los $201.659. De esta forma, el ingreso total asciende aproximadamente a $674.976,99.

En tanto, la jubilación máxima se eleva a $2.713.948,18, más un aguinaldo cercano a $1.356.974,09, aunque sin acceso al bono adicional.

Calendario de pagos ANSES

Jubilados que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desde ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar fecha y lugar de cobro a través de la web oficial o la aplicación Mi ANSES.