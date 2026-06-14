Aguinaldo, bono y aumento: quiénes cobrarán más de $550.000 de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de beneficiarios recibirá durante junio un ingreso superior a los 550.000 pesos gracias a la suma de distintos conceptos que se liquidan este mes.

El monto corresponde a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Durante junio, ANSES abona el haber mensual actualizado por movilidad, el bono extraordinario de 70.000 pesos y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Quiénes cobran el beneficio

Según informó el organismo, el haber mensual de la PUAM quedó fijado en 322.654,39 pesos tras la actualización aplicada este mes.

La prestación equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima y se ajusta automáticamente cada vez que se modifican los haberes previsionales.

Además del ingreso mensual, los beneficiarios mantienen el acceso a la cobertura médica de PAMI y a determinados beneficios complementarios previstos por la normativa vigente.

De esta manera, miles de adultos mayores percibirán en junio uno de los ingresos más altos del año.

Cómo se compone el monto total

El primer componente del pago es el haber actualizado de 322.654,39 pesos.

A esa cifra se suma el bono extraordinario de 70.000 pesos que el Gobierno continúa otorgando a jubilados y pensionados de menores ingresos.

El tercer componente es el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, que para los titulares de la PUAM alcanza los 161.327,20 pesos.

La suma de estos tres conceptos eleva el ingreso total a 553.981,59 pesos durante junio, según detalló ANSES.

Requisitos para acceder a la PUAM

La prestación está destinada a personas de 65 años o más, sin distinción de género.

Uno de los requisitos principales es no percibir ninguna jubilación, pensión o retiro contributivo de carácter nacional, provincial o municipal.

Asimismo, los ciudadanos argentinos deben acreditar al menos diez años de residencia previa en el país, mientras que los extranjeros deben demostrar un mínimo de veinte años de residencia antes de iniciar el trámite.