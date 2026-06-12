Jubilados ANSES: cuánto cobrarán en julio quienes tienen 30 años de aportes

Los jubilados ANSES con 30 años de aportes tendrán en julio de 2026 un incremento del 2,1% en sus haberes, como resultado de la actualización mensual establecida por el sistema de movilidad previsional. El aumento surge de la inflación de mayo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y tendrá impacto directo en las prestaciones que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La actualización se realiza en función del mecanismo previsto por el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes del pago de los haberes.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $411.989,32. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos, quienes perciben el haber mínimo alcanzarán ingresos totales de $481.989,32 durante julio.

Cuánto cobrará un jubilado con 30 años de aportes

El monto definitivo de cada jubilación depende de múltiples factores, entre ellos los salarios registrados durante la vida laboral y la cantidad de años de aportes realizados al sistema previsional, comunicó Iprofesional.

Sin embargo, para quienes accedieron al beneficio cumpliendo con los 30 años de aportes exigidos por la legislación y perciben el haber mínimo, el ingreso estimado para julio estará compuesto por una jubilación de $411.989,32 y un bono extraordinario de $70.000.

Foto: Archivo Elonce.

De esta manera, el total a cobrar ascenderá a $481.989,32, aunque el monto final puede presentar pequeñas variaciones según descuentos, retenciones u otras particularidades de cada caso. El incremento representa una mejora del 2,1% respecto de junio y se enmarca en la política de actualización mensual implementada para acompañar la evolución de los precios.

Qué pasará con la PUAM y las pensiones

La movilidad previsional también impactará sobre otras prestaciones administradas por ANSES. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el nuevo haber será de $329.591,45.

Foto: Archivo Elonce.

Si se mantiene el refuerzo extraordinario de $70.000, los beneficiarios de la PUAM percibirán un ingreso total de $399.591,45 durante julio. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzarán un valor de $288.394,05. Sumado el bono extraordinario, el ingreso total llegará a $358.394,05.

En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá los mismos valores que la jubilación mínima, es decir, $411.989,32 de haber más el bono de $70.000, alcanzando un total de $481.989,32.

También aumentan la AUH y las asignaciones familiares

La actualización por inflación también se reflejará en las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $148.045,38, mientras que la AUH por Discapacidad alcanzará los $482.048,99.

Foto: Archivo Elonce.

Además de los aumentos, ANSES recordó que el cálculo de una jubilación no se realiza únicamente en función de los años aportados. Para determinar el haber inicial se consideran las últimas 120 remuneraciones percibidas por el trabajador antes del cese laboral.

Esos salarios son actualizados mediante índices oficiales para reflejar de manera más precisa el valor real de los ingresos obtenidos durante la trayectoria laboral. Desde diciembre de 2025, la actualización se realiza a través de un índice combinado que contempla tanto la evolución salarial como los incrementos otorgados por la movilidad jubilatoria.