Jubilaciones de la Anses: en julio suben 2,15% y el ingreso mínimo llegará a $481.989 con bono

Las jubilaciones de la Anses volverán a ajustarse en julio de acuerdo con el esquema de movilidad basado en la inflación. Tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que registró una variación de 2,15%, los haberes previsionales tendrán una actualización equivalente, elevando el haber mínimo de $403.318 a $411.989 en bruto y el máximo de $2.713.948 a $2.772.298.

La mejora impactará sobre millones de beneficiarios del sistema previsional administrado por la Anses. Sin embargo, para quienes perciben la jubilación mínima, el incremento efectivo será menor debido al congelamiento del bono extraordinario de $70.000, que permanece sin cambios desde marzo de 2024.

De esta manera, quienes cobran el haber mínimo recibirán un ingreso total de $481.989 al sumar el refuerzo mensual. Una vez descontado el aporte al PAMI, el monto efectivo a percibir será de aproximadamente $469.629. En contraste, quienes perciben el haber máximo cobrarán en mano cerca de $2.618.320.

El impacto del bono congelado sobre los ingresos

Aunque el aumento nominal de los haberes será de 2,15%, el ingreso total de los jubilados que perciben la mínima crecerá apenas un 1,83% debido a que el bono extraordinario continúa congelado. Esta situación genera una pérdida progresiva del poder adquisitivo de quienes dependen de este complemento para alcanzar un ingreso más elevado.

Según datos oficiales, desde abril de 2024 hasta mayo de 2025 la inflación acumulada alcanzó el 116,7%. Durante ese mismo período, el bono de $70.000 no registró ninguna actualización, lo que provocó una caída de aproximadamente 53,8% en su capacidad de compra.

Foto: Archivo Elonce.

Las estadísticas de la Subsecretaría de Seguridad Social indican que cerca de 2,96 millones de personas perciben ingresos vinculados al haber mínimo dentro del régimen contributivo. En muchos casos se trata de beneficiarios que accedieron a la jubilación mediante moratorias previsionales. Además, quienes cobran montos superiores al haber mínimo pero inferiores al ingreso garantizado reciben un adicional para completar los $481.989 previstos para julio.

Cómo quedan las pensiones no contributivas

Las prestaciones no contributivas también recibirán el incremento de 2,15% y continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000. En este grupo se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por invalidez laboral.

La PUAM pasará a ubicarse en $329.591 tras la actualización correspondiente. Con el refuerzo mensual, el ingreso bruto alcanzará los $399.591, mientras que el monto neto estimado será de $389.703 luego de los descuentos correspondientes.

Por su parte, la pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber mínimo, llegará a $288.392. Sumando el bono extraordinario, el ingreso bruto será de $358.392 y el monto neto rondará los $349.740.

También aumentan las asignaciones familiares y la AUH

El reajuste de julio no se limitará únicamente a jubilaciones y pensiones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualizará en línea con la inflación y alcanzará los $148.048 por cada menor de 18 años y los $482.061 por hijos con discapacidad.

Como ocurre habitualmente, los beneficiarios percibirán de forma mensual el 80% de esos montos, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la documentación correspondiente sobre escolaridad y controles sanitarios.

Foto: Archivo Elonce.

Las asignaciones familiares destinadas a trabajadores registrados y monotributistas también recibirán el ajuste. Dependiendo del nivel de ingresos del grupo familiar, los valores por hijo menor de edad oscilarán entre $74.032 y $15.585.

Nuevos valores para aportes previsionales

La actualización de julio también impactará sobre los aportes previsionales de trabajadores autónomos y sobre las bases salariales utilizadas para calcular las contribuciones destinadas al sistema jubilatorio, las obras sociales y el PAMI, indicó La Nación.

Foto: Archivo Elonce.

Las remuneraciones mínima y máxima sujetas a aportes se ubicarán en aproximadamente $138.758 y $4.509.567 respectivamente. Esto implica que los salarios superiores a este último monto tendrán un descuento previsional cercano a los $766.626.

Asimismo, aumentará el valor de cada unidad de aporte que pueden adquirir las personas alcanzadas por el régimen establecido en la Ley 27.705 para completar años de servicios faltantes. En julio, cada mes de aporte adquirido tendrá un costo estimado de $40.240, cifra que también se actualiza mensualmente según la evolución de la inflación.