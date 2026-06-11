La inflación de mayo fue de 2,1%, según el INDEC

La inflación de mayo fue del 2,1 %, según informó este jueves el INDEC al difundir el dato del mes pasado del Índice de Precios al Consumidor. En el año el IPC acumula un alza de 14,7%, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 33,2%.
La inflación de mayo fue del 2,1 %, según informó este jueves el INDEC al difundir el dato del mes pasado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el año el IPC acumula un alza de 14,7%, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 33,2%.
El informe difundido por el INDEC informó también que la división con mayor alza mensual en mayo fue Comunicación (3,4%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,3%).
#DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en mayo de 2026 fue Comunicación (3,4%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,3%) https://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/MoLTqo8L6l— INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026
El dato publicado se conoce tras el 2,6% que dejó abril. En este resultado habrían contribuido dos factores: por un lado, los aumentos que quedaron en suspenso de las naftas, que a principios de abril dispuso YPF para mantener estables los valores en los surtidores en medio de la extensión de la guerra en Medio Oriente; y, por otra parte, los precios contenidos en los alimentos.
En mayo de 2026, Noreste fue la región con mayor suba mensual (2,6%) y Patagonia, la de menor (1,7%).
Según se informó, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% más que el mes previo.
#DatoINDEC Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% más que el mes previo https://t.co/Vu1B2iEEH5 pic.twitter.com/Im2wb4Id1M— INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026