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La inflación de mayo fue de 2,1%, según el INDEC

La inflación de mayo fue del 2,1 %, según informó este jueves el INDEC al difundir el dato del mes pasado del Índice de Precios al Consumidor. En el año el IPC acumula un alza de 14,7%, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 33,2%.

11 de Junio de 2026
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La inflación de mayo fue del 2,1 %, según informó este jueves el INDEC al difundir el dato del mes pasado del Índice de Precios al Consumidor. En el año el IPC acumula un alza de 14,7%, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 33,2%.

La inflación de mayo fue del 2,1 %, según informó este jueves el INDEC al difundir el dato del mes pasado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

 

En el año el IPC acumula un alza de 14,7%, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 33,2%.

 

El informe difundido por el INDEC informó también que la división con mayor alza mensual en mayo fue Comunicación (3,4%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,3%).

 

 

El dato publicado se conoce tras el 2,6% que dejó abril. En este resultado habrían contribuido dos factores: por un lado, los aumentos que quedaron en suspenso de las naftas, que a principios de abril dispuso YPF para mantener estables los valores en los surtidores en medio de la extensión de la guerra en Medio Oriente; y, por otra parte, los precios contenidos en los alimentos.

 

En mayo de 2026, Noreste fue la región con mayor suba mensual (2,6%) y Patagonia, la de menor (1,7%).

 

Según se informó, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% más que el mes previo.

 

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