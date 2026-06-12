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Política Será el martes y miércoles

Reforma previsional: la próxima semana se reanudarán las exposiciones en reuniones de comisión

Las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, continuarán escuchando aportes, al proyecto de Reforma Previsional. Quiénes serán los expositores.

12 de Junio de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Archivo).

Las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, continuarán escuchando aportes, al proyecto de Reforma Previsional. Quiénes serán los expositores.

En conjunto, las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, continuarán escuchando aportes al Expediente N° 15.711, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

 

El martes 16, a la hora 10:00, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, los senadores tendrán como invitados a la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Ciudad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, y al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Entre Ríos (UPCN), José Ángel Allende.

A la hora 15 será el turno del secretario general de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), Mario Rafael Barberan; del secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), Jesús Núñez; y de la secretaria general de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos, María Angélica Hermosid.

 

Reunión del miércoles

 

Al día siguiente está programada la reunión de ambas comisiones a la hora 9:00.

 

Para esta oportunidad, están citados el presidente de la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Alejandro Cánepa; el presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre, Julio Cesar Fochesatto.

 

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