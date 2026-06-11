Daniel Elías: “La reforma previsional hay que hacerla, no desperdiciemos la oportunidad”

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, respaldó el proceso de reforma previsional que se discute en la provincia y sostuvo que se trata de una instancia que no debería desaprovecharse.

Con una extensa trayectoria vinculada al sistema jubilatorio entrerriano, el ex funcionario consideró que el escenario actual reúne condiciones políticas que pocas veces se presentan para abordar una discusión de estas características.

“La reforma hay que hacerla. No desperdiciemos la oportunidad”, expresó Elías al referirse al debate que actualmente se desarrolla en Entre Ríos.

Una discusión que lleva décadas

Elías señaló que la provincia “está llegando tarde” a una discusión que, según recordó, viene planteándose desde hace varios años y que requiere definiciones de fondo.

En ese sentido, destacó que participó en la elaboración de cinco proyectos de reforma previsional desde 1997 y recordó que el primero de ellos fue presentado durante la segunda gestión de Jorge Pedro Busti.

“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, insistió al analizar el momento que atraviesa la provincia.

Los antecedentes de las propuestas

Durante la entrevista, recordó que posteriormente intervino en distintas iniciativas impulsadas durante los gobiernos de Sergio Urribarri y también trabajó en otro anteproyecto durante la gestión de Gustavo Bordet.

Al referirse a aquellas propuestas, consideró que algunas de las dificultades que enfrenta actualmente el sistema podrían haberse evitado si parte de esas reformas hubieran prosperado.

“Si ese proyecto en parte hubiera sido aprobado, muchas de las situaciones que hoy enfrenta el sistema previsional se podrían haber evitado”, sostuvo.

También recordó declaraciones realizadas por Bordet en 2020, cuando el entonces gobernador había planteado la necesidad de abordar la situación de la Caja de Jubilaciones y avanzar en una discusión que consideraba inevitable.

El contexto actual y los cambios necesarios

Elías afirmó que actualmente existe una decisión política para avanzar en modificaciones estructurales y destacó el rol de los distintos actores involucrados en la discusión.

“Hay un gobernador decidido y legisladores comprometidos con esta discusión”, indicó al referirse al escenario político actual.

Además, valoró el trabajo técnico desarrollado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, al considerar que se trata de un análisis “minucioso” sobre la situación del sistema previsional entrerriano.

Por último, manifestó su acuerdo con algunos de los ejes centrales que forman parte del debate y planteó la necesidad de introducir cambios para garantizar la sostenibilidad del régimen.

“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, afirmó. Y concluyó: “Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”.