Reforma previsional: los gremios docentes rechazaron el proyecto y pidieron que no se modifique la Ley 8.732

Reforma previsional fue el eje de una nueva jornada de debate en el Senado de Entre Ríos, donde los gremios docentes expresaron un contundente rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. Durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, representantes sindicales expusieron cuestionamientos técnicos, económicos y sociales vinculados a la iniciativa que busca modificar aspectos centrales del sistema jubilatorio entrerriano.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y estuvo encabezado por los presidentes de las comisiones, Gustavo Vergara y Juan Pablo Cosso. Participaron además legisladores de distintos bloques, funcionarios legislativos, diputados provinciales, representantes gremiales y periodistas. La convocatoria formó parte de la continuidad del tratamiento del expediente N° 15.711, que contiene el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo.

En esta oportunidad asistieron representantes de los cuatro gremios docentes de la provincia: la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Los expositores coincidieron en advertir que la propuesta implicaría una reducción de derechos previsionales y un deterioro de las condiciones de retiro para los trabajadores de la educación.

Los cuestionamientos al proyecto oficial

Durante las exposiciones, los dirigentes sindicales solicitaron a los senadores que analicen el impacto que la reforma tendría sobre los docentes entrerrianos y cuestionaron varios artículos del proyecto. Entre los principales planteos se destacó la modificación del cálculo del haber inicial jubilatorio y la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres.

Desde AGMER sostuvieron que la iniciativa "invisibiliza el deterioro salarial" que atraviesan los trabajadores de la educación. En tanto, representantes de AMET afirmaron que “no es el momento para esta reforma” y remarcaron que “la única forma de saldar la Caja es teniendo más activos”.

Los gremios también señalaron que el proyecto carece de perspectiva de género. Según argumentaron, la equiparación de la edad jubilatoria desconoce las tareas de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado que históricamente realizan las mujeres. Además, remarcaron que la jubilación docente constituye un régimen especial vinculado al desgaste físico, emocional y psicológico propio de la actividad.

Antivero: “La 8732 no se toca”

Uno de los momentos centrales de la reunión fue la exposición del secretario general de AGMER, Abel Antivero, quien presentó un análisis sobre la situación actual de los docentes y el impacto que, a su entender, tendría la reforma previsional.

“Sabemos que existe un déficit, no somos necios, pero no coincidimos en que el ajuste tenga que hacerse sobre nosotros. Hubo políticas económicas y decisiones políticas equivocadas que llevaron a esta situación”, afirmó el dirigente gremial.

Antivero sostuvo que el proyecto posee una mirada “economicista” y “empresarial”, centrada exclusivamente en la sustentabilidad financiera del sistema. Según expresó, la iniciativa deja de lado las consecuencias sociales que podrían sufrir trabajadores activos y jubilados.

Uno de los aspectos más cuestionados fue el cambio en el cálculo del haber jubilatorio inicial. Actualmente se toman como referencia los últimos diez años de aportes, mientras que la propuesta oficial amplía ese período a veinte años.

Para los gremios, la modificación afectaría especialmente a los docentes debido a que los ascensos y mejoras salariales suelen producirse en los últimos años de la carrera.

“Les decimos, por favor, voten con conciencia, miren el interior de la provincia, miren su departamento, escuchen al pueblo, escuchen a los trabajadores y volvemos a decir: la 8732 no se toca”, expresó Antivero ante los legisladores. También los invitó a recorrer escuelas y conocer las condiciones en que actualmente se desarrolla la actividad educativa.

Advierten una fuerte reducción en los haberes

Durante la reunión, los sindicatos presentaron ejemplos concretos para ilustrar el impacto que tendría la reforma sobre futuras jubilaciones docentes. Según los cálculos expuestos, un trabajador podría percibir entre un 60% y un 68% de lo que obtendría con la legislación vigente.

Los gremios explicaron que la combinación de dos medidas sería determinante: por un lado, la ampliación del período utilizado para calcular el haber inicial; por otro, la obligación de continuar aportando hasta alcanzar la edad establecida por el régimen general.

“Los docentes comenzamos la carrera con pocas horas cátedra y salarios bajos. Si el promedio se toma sobre veinte años, la jubilación disminuye considerablemente”, señalaron representantes sindicales durante la exposición.

De acuerdo con los datos presentados ante los senadores, la aplicación simultánea de ambas modificaciones provocaría que un docente jubilado perciba un ingreso cercano al 62% del que obtendría bajo las reglas actuales. Los gremios sostuvieron que esta situación implicaría una pérdida significativa del poder adquisitivo durante la etapa pasiva.

Debate sobre financiamiento y libertad sindical

Otro de los puntos abordados fue la situación financiera de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Ante consultas de los legisladores, Antivero recordó que la multisectorial que rechaza la reforma presentó una propuesta alternativa para generar recursos destinados al sistema previsional.

Según explicó, la iniciativa contempla la creación de un fideicomiso específico que permita sanear las cuentas de la Caja sin afectar ingresos de trabajadores y jubilados. El dirigente sostuvo que existen mecanismos de financiamiento distintos a los planteados por el Ejecutivo.

Por su parte, la secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, cuestionó el contenido del artículo 6 del proyecto, referido a la sustentabilidad financiera del sistema previsional y su relación con las negociaciones salariales.

La dirigente aseguró que esa disposición “vulnera la libertad sindical” porque condiciona los acuerdos paritarios a la situación financiera de la Caja. Según indicó, ello podría limitar futuras discusiones salariales y afectar indirectamente a los jubilados docentes. “Es mentira que los jubilados no se van a ver afectados, porque la posibilidad de trasladar los aumentos quedará condicionada por este criterio de sustentabilidad”, afirmó.

Los gremios ratificaron el plan de lucha

Finalizada la reunión, representantes de SADOP y AMET dialogaron con la prensa y reiteraron su rechazo a la iniciativa. Diego Sacchi, de SADOP, sostuvo que la reforma se suma a otros cambios normativos que, según consideró, implican una pérdida de derechos para los trabajadores.

“Este proyecto se inscribe en un proceso de pérdida de derechos que venimos sufriendo desde hace tiempo”, manifestó el dirigente sindical al referirse al contexto general que atraviesan los trabajadores.

Los representantes gremiales destacaron que los senadores realizaron consultas sobre los planteos presentados y valoraron la posibilidad de exponer sus argumentos ante los integrantes de la Cámara Alta.

“No creemos que sea el momento histórico ni el momento financiero de las familias para una ley que lo que hace es retraer más recursos”, sostuvo Roberto Aguirre, de AMET, quien además confirmó que continuarán participando de la multisectorial que rechaza la reforma.

Asimismo, los sindicatos adelantaron que en los próximos días presentarán ante el Senado las firmas recolectadas en distintos puntos de la provincia para respaldar el pedido de modificaciones al proyecto y ratificaron la continuidad del plan de lucha impulsado por las organizaciones que se oponen a la iniciativa, publicó Apf.

El debate continuará con otros gremios

Al concluir la jornada, los senadores realizaron nuevas consultas y el legislador Juan Pablo Cosso solicitó a los representantes docentes estudios vinculados al deterioro de la salud a lo largo de la carrera educativa, uno de los argumentos centrales utilizados para defender el régimen especial docente.

El tratamiento legislativo continuará este jueves a las 9 en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, donde volverán a reunirse las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para seguir analizando el expediente N° 15.711.

En la próxima instancia expondrán representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), quienes presentarán sus observaciones sobre la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial.