Boleas y Bagnat sobre la reforma previsional: las medidas serán “graduales” y no contemplan a los jubilados actuales

La Cámara de Senadores de Entre Ríos avanzó este miércoles con la primera jornada de análisis del proyecto de reforma previsional denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. En el marco de las audiencias convocadas por las comisiones legislativas, expusieron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat.

Durante la presentación, ambos funcionarios defendieron la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y remarcaron la necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema previsional provincial.

Boleas consideró a Elonce que el encuentro fue “muy productivo” y explicó que el objetivo principal del proyecto es asegurar la continuidad del régimen jubilatorio para los actuales y futuros beneficiarios.

El déficit previsional y la situación financiera

El ministro detalló que actualmente el Tesoro Provincial realiza un importante aporte mensual para sostener el sistema previsional. “Si lo ubicamos a valores de mayo de 2026, la provincia aportó aproximadamente 46.000 millones de pesos por mes”, indicó.

Asimismo, recordó que la provincia mantiene las gestiones ante el Estado nacional por fondos adeudados vinculados a la Caja de Jubilaciones y destacó que continúan las auditorias para determinar el monto total de esa deuda.

No obstante, aclaró que la reforma jubilatoria no apunta a resolver exclusivamente esa situación financiera sino a corregir “distorsiones estructurales” del sistema previsional entrerriano.

Sin cambios para los jubilados actuales

Uno de los principales ejes de la exposición estuvo centrado en despejar inquietudes sobre el impacto de la reforma previsional en quienes ya perciben una jubilación o pensión.

Tanto Boleas como Bagnat insistieron en que el proyecto de reforma jubilatoria no modifica derechos adquiridos ni afecta los haberes actuales.

“Las medidas no son de impacto económico inmediato, sino graduales y están planificadas sobre las altas nuevas”, aseguró el presidente de la Caja. Y remarcó: “A ningún jubilado de la provincia se le va a tocar absolutamente nada, ni ningún derecho ni económicamente nada de lo que figura hoy en su recibo”.

Bagnat señaló que las proyecciones actuariales muestran un deterioro progresivo de las cuentas del sistema y advirtió sobre la necesidad de actuar para evitar mayores dificultades en los próximos años.

“Lo que buscamos es que el sistema no empeore y que pueda seguir jubilando a los trabajadores activos que mañana necesitarán de la Caja”, afirmó.

“El proyecto de ley no intenta modificar ningún derecho adquirido”

Según explicaron los funcionarios, las medidas previstas tendrán un carácter gradual y estarán orientadas principalmente a las futuras incorporaciones al régimen previsional.

En la oportunidad, Boleas reiteró que el proyecto no contempla modificaciones sobre el 82% móvil para los actuales beneficiarios y remarcó que el debate debe involucrar a toda la sociedad.

“Este proyecto de ley no intenta modificar ningún derecho adquirido por los jubilados actuales. No se les altera la jubilación que tienen hasta el momento. Por el contrario, lo que intenta hacer es fijar los nuevos parámetros de este régimen previsional acorde a la realidad, a la evolución demográfica y poder garantizar la sustentabilidad de este sistema”, fundamentó.

“Este es un problema de un millón y medio de entrerrianos, no solamente de los jubilados y potenciales jubilados de la Caja”, expresó.

Reforma provisional: Boleas y Bagnat expusieron en el Senado

Continúa el cronograma de audiencias

Las audiencias legislativas continuarán durante los próximos días con la participación de distintos sectores involucrados en el sistema previsional.

Consultado a Bagnat por la posibilidad de que se introduzcan modificaciones al texto, éste respondió que el debate en comisiones del Senado “es el ámbito que propicia que haya propuestas concretas y enriquecedoras a largo plazo y que piensen en el sistema previsional, y no simplemente con sortear una responsabilidad de corto plazo que tiene que ver la presión vinculada a tomar una medida en este momento que va a ser beneficiosa para el sistema durante muchos años”.

“En esa línea entiendo que todos los legisladores van a estar predispuestos a recibir sugerencias que enriquezcan, mejoren y que nos garanticen que dentro de 10 años el sistema va a poder seguir funcionando”, completó.

Durante la tarde de este miércoles estaba prevista la exposición de representantes de los gremios docentes, quienes presentarán sus observaciones y propuestas sobre el proyecto que impulsa el Gobierno provincial.

El tratamiento continuará en comisiones antes de que la iniciativa pueda avanzar hacia una eventual votación en el recinto.