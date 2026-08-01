Tras la explosión de un compresor en Paraná, el CIEER pidió reforzar la prevención y los controles técnicos

El accidente laboral ocurrió el pasado 28 de julio en una gomería de Paraná

La explosión de un compresor ocurrida en una gomería de Paraná el pasado 28 de julio, que provocó lesiones en las piernas a un trabajador de 49 años, volvió a poner en agenda la importancia de la prevención, los controles técnicos y el cumplimiento de las normas de seguridad en establecimientos donde funcionan equipos sometidos a presión.

Desde el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) remarcaron que muchos accidentes pueden evitarse mediante inspecciones adecuadas, mantenimiento preventivo y la participación de profesionales matriculados que cuentan con la formación necesaria para evaluar riesgos y garantizar condiciones seguras de funcionamiento.

Un accidente que pudo tener consecuencias mayores

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre calle Juan Báez de Paraná, frente a la Comisaría 13.ª, donde un compresor de aire explotó mientras se encontraba en el lugar el propietario de la gomería.

Según informó el jefe de la Comisaría 13.ª, comisario Juan Molina, "en circunstancias que se tratan de establecer, explotó el compresor de aire, el cual no se encontraba cargando en ese momento, estaba simplemente parado y se produce la explosión".

La fuerza del impacto provocó importantes daños materiales en el comercio, afectando puertas y vidrios, además de causar lesiones en ambas piernas al trabajador, quien fue asistido por Bomberos Voluntarios y trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

La prevención como herramienta fundamental

A raíz de este episodio, el CIEER recordó que los equipos que trabajan con presión, energía eléctrica u otros sistemas industriales requieren controles periódicos y

verificaciones realizadas por especialistas habilitados.

"Hay accidentes que pueden evitarse mediante controles técnicos adecuados y un marco regulatorio que proteja a trabajadores y a toda la comunidad", señalaron desde la institución.

En ese sentido, destacaron que la prevención no debe entenderse como un trámite administrativo, sino como una herramienta esencial para anticiparse a fallas, reducir riesgos y proteger vidas.

La importancia de recurrir a ingenieros matriculados

Desde el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos indicaron que ante la instalación, revisión o mantenimiento de equipamiento técnico es fundamental acudir a profesionales matriculados, quienes pueden realizar evaluaciones conforme a las normativas vigentes.

La institución recordó que en Entre Ríos existe el CIEER como organismo que nuclea y regula el ejercicio profesional de los ingenieros especialistas, promoviendo prácticas seguras y responsables en distintos ámbitos productivos.

"Desde el CIEER renovamos nuestro compromiso para impulsar normas que fortalezcan la seguridad y eviten que hechos como este vuelvan a repetirse", expresaron.

El llamado apunta a reforzar una cultura preventiva donde empresas, trabajadores y responsables de establecimientos incorporen controles profesionales como una inversión en seguridad y cuidado colectivo.