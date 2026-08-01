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Allanamiento en Paraná: secuestraron dólares y vehículos en una causa por robo de dinero

La Policía de Entre Ríos realizó un operativo en una vivienda del barrio Bajada Grande, donde encontró 3.800 dólares, una moto y un automóvil. Una mujer quedó supeditada a la investigación.

1 de Agosto de 2026
La investigación se orientó hacia el entorno cercano de la víctima
La investigación se orientó hacia el entorno cercano de la víctima Foto: Jefatura Departamental Paraná

La Policía de Entre Ríos realizó un operativo en una vivienda del barrio Bajada Grande, donde encontró 3.800 dólares, una moto y un automóvil. Una mujer quedó supeditada a la investigación.

Personal de la Policía de Entre Ríos llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Bajada Grande de Paraná, en el marco de una investigación por el robo de una importante suma de dinero en moneda extranjera.

Foto: Jefatura Departamental Paran&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Paraná

 

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, luego de las tareas investigativas desarrolladas a partir de la denuncia del damnificado.

 

Según se informó, al momento de constatarse el hecho no se detectaron daños ni signos de violencia en los accesos de la vivienda, por lo que la investigación se orientó hacia el entorno cercano de la víctima.

Foto: Jefatura Departamental Paran&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Paraná

Secuestraron dólares y dos vehículos

 

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa se centró en una empleada del damnificado, quien fue identificada como una mujer de 47 años. Tras reunir elementos suficientes, se solicitó una medida judicial que permitió avanzar con el allanamiento en su domicilio.

 

Durante el operativo, los investigadores secuestraron 3.800 dólares estadounidenses, además de una motocicleta y un automóvil.

 

Desde la Policía indicaron que los vehículos habían sido adquiridos con posterioridad al hecho investigado y que se presume que podrían haber sido comprados con el dinero sustraído.

Foto: Jefatura Departamental Paran&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Paraná

La sospechosa quedó supeditada a la causa

 

La mujer fue identificada formalmente y quedó supeditada a la investigación judicial que continúa en trámite para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades.

Temas:

allanamiento Bajada Grande
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