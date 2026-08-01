La médica entrerriana que sobrevivió al grave accidente en la autopista Rosario-Santa Fe fue dada de alta

La médica entrerriana María Florencia Cuevas fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro después de sobrevivir al violento accidente ocurrido el viernes en la autopista Rosario-Santa Fe, donde murieron los otros dos profesionales que viajaban en el automóvil. La novedad sobre su evolución fue confirmada por allegados a la profesional oriunda de Victoria.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.40, a la altura del kilómetro 65 de la autopista, en jurisdicción de Monje. Cuevas viajaba junto a Agustín Ferreyra Greca, oriundo de Paraná, y Alejo Vicentín, del norte santafesino, quienes fallecieron como consecuencia del impacto.

Los tres profesionales regresaban de trabajar cuando el Toyota en el que circulaban chocó con un camión Mercedes-Benz con acoplado. De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, el transporte de carga habría invadido el carril contrario antes de producirse la colisión.

La médica había quedado atrapada entre los hierros

Cuevas viajaba en el asiento trasero del automóvil y, tras el violento impacto, quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo. Su rescate demandó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Barrancas y Maciel.

Los equipos de emergencia realizaron un operativo para poder retirarla del habitáculo y posteriormente fue trasladada para recibir asistencia médica. Inicialmente, su estado había generado preocupación debido a la magnitud del choque y las consecuencias que tuvo para sus compañeros.

Sin embargo, allegados a la profesional confirmaron posteriormente una evolución favorable: Cuevas quedó fuera de peligro y recibió el alta médica. La doctora es oriunda de Victoria y había trabajado en el Hospital Fermín Salaberry.

Dos médicos murieron en el accidente

Las víctimas fatales fueron identificadas como Agustín Ferreyra Greca y Alejo Vicentín. Ambos compartían la residencia de Oftalmología y viajaban junto a Cuevas al momento del siniestro.

Ferreyra Greca era oriundo de Paraná y había sido jugador de rugby del Club Atlético Estudiantes. Su fallecimiento provocó numerosas expresiones de pesar en el ámbito deportivo de la capital entrerriana.

Vicentín, en tanto, era oriundo de Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe. Los dos médicos murieron en el lugar debido a la violencia del impacto entre el automóvil y el transporte de carga.

El choque ocurrió durante un fuerte temporal

Al momento del accidente se registraban intensas precipitaciones sobre la autopista Rosario-Santa Fe y se encontraba vigente una alerta meteorológica. Tanto las condiciones climáticas como el estado de la calzada serán elementos considerados en la investigación.

Según los primeros datos incorporados a la causa, el camión habría cruzado hacia el carril contrario e impactado contra el lateral izquierdo del Toyota. La mecánica exacta del siniestro deberá determinarse mediante las pericias correspondientes.

La Fiscalía ordenó diferentes medidas para reconstruir lo sucedido y establecer por qué el transporte de carga terminó sobre el carril por el que circulaba el automóvil de los profesionales.