Cavagna defendió la reforma jubilatoria y aseguró que el debate seguirá abierto: “El 82% está garantizado por ley”

La Cámara de Senadores de Entre Ríos continuó este miércoles con el análisis del proyecto de reforma previsional denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, en el marco de una serie de audiencias impulsadas por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Durante la jornada expusieron el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. Tras los encuentros, el senador provincial Rafael Cavagna destacó a Elonce la apertura del debate y aseguró que la Legislatura continuará recibiendo aportes de distintos sectores.

“Se está dando el debate abierto que se merece cualquier Legislatura en un tema muy necesario, en un tema que está diagnosticado, que es nuestro sistema previsional”, expresó.

La situación de la Caja y las garantías para jubilados

El legislador sostuvo que Entre Ríos posee una de las cajas previsionales no transferidas más deficitarias del país y remarcó la necesidad de encontrar soluciones para garantizar la sustentabilidad del sistema.

“Algo tenemos que hacer para preservar sobre todo a los 67.000 beneficiarios que tiene y pensar en los 120.000 trabajadores activos para poder garantizarles sus beneficios previsionales el día de mañana”, afirmó.

Consultado sobre el impacto de la reforma en jubilados y pensionados, Cavagna señaló que el presidente de la Caja explicó que los haberes no sufrirán reducciones y que continuarán actualizándose mediante el sistema de movilidad previsto.

“Su sueldo va a seguir siendo el mismo y se va a actualizar con una paritaria oficial para todos. Va a seguir el efecto espejo, pero con una sola paritaria”, indicó.

“Actualmente, a los jubilados se les aumenta su sueldo de 94 formas, de acuerdo a las paritarias de los 57 municipios o a la paritaria de ENERSA o a la paritaria del Túnel o a la paritaria de los empleados del Banco Entre Ríos”, explicó.

En ese sentido, el legislador fundamentó que, con la reforma jubilatoria se pretende “unificar y homogeneizar” el sistema previsional entrerriano “para que sea más previsión”.

“Al 70% de la masa jubilatoria y pensionada de la provincia de Entre Ríos se le seguirá aumentando de la misma manera y no se le va a tocar absolutamente nada su beneficio previsional porque, ya lo ha dicho el gobernador Rogelio Frigerio, es un derecho adquirido”, sentenció.

Cavagna defendió la reforma jubilatoria y aseguró que el debate seguirá abierto

Puntos que aún están en discusión

El senador reconoció a Elonce que existen aspectos del proyecto que continúan siendo analizados y que podrían sufrir modificaciones durante el tratamiento legislativo. Entre ellos mencionó el cálculo del haber inicial, la edad jubilatoria y otros artículos que han generado cuestionamientos por parte de distintos sectores.

“Queremos ver el tema del haber inicial, calcularlo en los 20 años y ver si lo podemos reducir; y la cuestión de la edad es para discutir: si la paridad se aplica en este caso a 65 y 60 para varones y mujeres", indicó.

Y agregó: “Muchos actores de la Justicia hablan de inconstitucionalidad, y lo hemos llamado para ver qué herramienta podemos encontrar entre todos, porque este es un problema de la entrerrianía que tenemos que resolver. Si no se resuelve hoy, se va a resolver mañana y las medidas van a ser mucho más duras”.

“Reconocer y trabajar en una norma perfectible es nuestra obligación, como lo ha dicho el ministro de Economía”, apuntó Cavagna.

“El 82% está garantizado por ley"

“El 82%, el haber inicial y edades son los temas candentes que generan desconfianza en la población y que tenemos que dar la responsabilidad de comunicarlo de la mejor manera”, sostuvo.

Y agregó: “Es un tema el 82%, sobre todo con los regímenes especiales que van a seguir aportando. Porque me dicen `Rafael, ya no es el 82% si vos me estás descontando´. Estas cuestiones son las que tiene el proyecto y tenemos que charlarlas entre todos”.

“Pero el 82% para los jubilados y pensionados que tengan los requisitos de edad ordinaria está garantizado por la ley”, aclaró.

En la oportunidad, mencionó que un artículo de la ley 8.732 indicaba que los regímenes especiales tenían que seguir aportando a la Caja. “Vamos a trabajar en ese artículo porque es legal, nunca se cuestionó la legalidad de ese artículo, pero vamos a buscar una mejor herramienta porque está establecido en la ley con anterioridad”, acotó.

Asimismo, sostuvo que la intención es construir una norma consensuada que evite futuras controversias judiciales. “Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes los entrerrianos para construir una herramienta que haga más eficiente nuestro sistema previsional sin cercenar ningún derecho”, remarcó.

Audiencias y continuidad del tratamiento

Cavagna confirmó que las comisiones tienen previstas alrededor de 25 audiencias con gremios, organizaciones e instituciones vinculadas al sistema previsional.

En ese sentido, afirmó que el proyecto permanecerá en análisis el tiempo que sea necesario para alcanzar un texto que contemple los distintos planteos realizados durante las reuniones.

“Si el gobernador nos dice que tiene que salir mañana, yo le voy a decir que no, porque tenemos que escuchar a todas las partes”, aseguró.

Finalmente, insistió en que el objetivo es avanzar hacia una ley que garantice la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y que pueda sostenerse en el tiempo sin afectar derechos adquiridos de trabajadores activos, jubilados y pensionados.