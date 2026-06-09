Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron su apoyo a la reforma previsional  

El Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos manifestó su respaldo al proyecto de reforma previsional presentado por el Poder Ejecutivo provincial ante el Senado y consideró que la iniciativa constituye una respuesta necesaria frente al desequilibrio financiero que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

A través de un comunicado, las entidades empresarias sostuvieron que la situación del sistema previsional provincial impacta de manera directa sobre las finanzas públicas y condiciona las posibilidades de inversión, crecimiento económico y generación de empleo.

Según expresaron, el déficit previsional absorbe recursos públicos crecientes que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación, seguridad, promoción de inversiones y reducción de la presión tributaria.

Preocupación por el déficit previsional

En el documento, el Foro señaló que la magnitud del desequilibrio exige "decisiones responsables, profundas y sostenidas en el tiempo" y afirmó que la problemática excede el ámbito previsional.

Los empresarios sostuvieron que el desfinanciamiento del sistema tiene consecuencias para el conjunto de la economía provincial, debido a que limita la capacidad del Estado para impulsar políticas vinculadas al desarrollo productivo.

Asimismo, valoraron que el proyecto presentado por el Gobierno reconozca la gravedad de la situación y proponga una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio financiero del sistema.

Respaldo a la iniciativa oficial

Las entidades destacaron que la propuesta contempla la preservación de los derechos adquiridos por jubilados y pensionados actuales y señalaron que sus fundamentos son consistentes con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional.

"Defender el régimen previsional no significa negar sus problemas, sino corregirlos a tiempo para garantizar su sustentabilidad", expresaron en el comunicado.

Además, remarcaron que Entre Ríos necesita avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas, la modernización del Estado y la consolidación de reglas previsibles que favorezcan la producción, la inversión y el empleo privado.

Pedido de tratamiento legislativo

El Foro también pidió que el debate parlamentario se desarrolle con "seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo", aunque advirtió sobre la necesidad de evitar demoras que prolonguen la situación actual.

En ese sentido, sostuvo que no avanzar con una reforma previsional implicaría profundizar el desfinanciamiento provincial y comprometer la sostenibilidad futura del sistema.

Finalmente, las entidades empresarias convocaron a los legisladores provinciales a acompañar una solución que consideraron "estructural, equilibrada y sustentable", al entender que la provincia enfrenta una instancia decisiva para garantizar la estabilidad de sus cuentas públicas y su desarrollo económico.

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