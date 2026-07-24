Paro activo de UPCN: el gremio ratificó la medida y reclamó reabrir la paritaria

El paro activo de UPCN en Entre Ríos se realizará el miércoles 29 de julio en todos los organismos públicos de la provincia, como parte del plan de lucha definido tras el fracaso de la negociación paritaria. El sindicato aclaró que la medida no implicará una jornada de ausencia laboral, sino de permanencia y participación en los lugares de trabajo para visibilizar los reclamos de los empleados estatales.

Desde la organización gremial remarcaron que el objetivo es fortalecer el debate entre los trabajadores y hacer visible la necesidad de una recomposición salarial.

"No es una jornada de ausencia, sino de presencia y militancia en cada lugar de trabajo, para visibilizar la situación y abrir el debate colectivo", señalaron.

El gremio atribuyó la medida al fracaso de la negociación salarial

UPCN recordó que la decisión fue adoptada luego de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno provincial en el marco de la paritaria. "La medida se toma tras la falta de acuerdo en la paritaria salarial. Fuimos con voluntad de llegar a un entendimiento, pero las propuestas fueron insuficientes", sostuvo el sindicato.

En ese sentido, consideró que el conflicto requiere una respuesta diferente cuando las instancias de diálogo no arrojan resultados. "Cuando el diálogo no da las respuestas que esperamos, los trabajadores necesitan expresar el reclamo con organización y responsabilidad", enfatizó.

Habrá recorridas y asambleas antes del paro

Como parte del plan de acción, UPCN informó que en los días previos a la jornada de protesta se desarrollarán recorridas y asambleas en distintos organismos públicos.

Durante esos encuentros se abordarán no solo las demandas salariales, sino también otros temas vinculados con las condiciones laborales de los empleados estatales.

Entre los principales reclamos figuran la reforma jubilatoria, la realización de concursos para fortalecer la carrera administrativa y el atraso en el pago de recategorizaciones, cuestiones que, según el sindicato, afectan el funcionamiento cotidiano del Estado.

"No es una medida contra la sociedad"

El gremio también dirigió un mensaje a la ciudadanía para explicar el alcance de la protesta y solicitar comprensión. "A la comunidad le pedimos comprensión. Esta medida no es contra la sociedad, es en defensa de quienes garantizan los servicios públicos todos los días. No hay Estado fuerte con trabajadores debilitados", expresó.

Desde UPCN insistieron en que el reclamo apunta a mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen los servicios públicos provinciales y no a perjudicar a los usuarios.

Reclaman reabrir la negociación paritaria

La organización sindical consideró que la salida al conflicto depende de una nueva instancia de negociación con el Gobierno. "Para encauzar la situación, es imprescindible reabrir la paritaria con voluntad real de acuerdo. Eso implica un esfuerzo mayor por parte del Gobierno, que permita sostener tanto el trabajo de los estatales como los servicios que recibe cada vecino", manifestaron.

Finalmente, UPCN ratificó la convocatoria para el próximo miércoles y convocó a los trabajadores a participar de la jornada. "El 29 de julio, la militancia de UPCN va a estar en cada lugar de trabajo, defendiendo el salario, los derechos y un Estado que siga cumpliendo su función con toda la comunidad", concluyó el sindicato.