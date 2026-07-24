Aura inauguró en Paraná una muestra de arte contemporáneo entrerriano

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Experimental de Arte Contemporáneo Aura inauguró su programación 2026 con una muestra de Elena Salomón y Walter Musich. La propuesta aborda los conceptos de refugio y formas de habitar, podrá visitarse durante un mes y tiene entrada libre y gratuita.
El Centro Experimental de Arte Contemporáneo Aura inauguró su ciclo 2026 con una exposición de los artistas Elena Salomón y Walter Musich, seleccionada mediante una convocatoria provincial que alcanzó una participación récord. La propuesta podrá visitarse durante 30 días en la Sala Antequeda de Paraná, con entrada libre y gratuita.
El espacio depende de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y fue recuperado para brindar un lugar específico a las producciones visuales contemporáneas de la provincia. Desde su puesta en funcionamiento, en diciembre de 2024, desarrolló muestras, convocatorias y actividades destinadas a acercar el arte al público.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, destacó la importancia de contar con un ámbito destinado exclusivamente a este tipo de expresiones y remarcó la respuesta obtenida durante las primeras temporadas.
Un espacio recuperado para los artistas entrerrianos
“Aura es un espacio recuperado para las artes visuales de la provincia de Entre Ríos, que demandaba un lugar específico para el arte contemporáneo”, explicó el funcionario durante la presentación.
Según recordó, durante 2025 se realizaron tres muestras con una importante repercusión y numerosas activaciones abiertas a la comunidad. Para el nuevo ciclo fueron seleccionados tres proyectos surgidos de diferentes localidades entrerrianas.
La primera exposición corresponde a Salomón y Musich, mientras que posteriormente se presentarán trabajos provenientes de Victoria y Gualeguaychú. La programación busca sostener una mirada federal y representar la diversidad de la producción artística provincial.
“Fue una convocatoria récord. Participaron artistas de toda la provincia de Entre Ríos y fueron seleccionados tres proyectos”, valoró Stopello.
La primera exposición permanecerá durante un mes
La muestra inaugural estará disponible durante 30 días y podrá ser recorrida de manera gratuita en el Centro Experimental Aura, ubicado sobre calle Alameda de la Federación 557 de la ciudad de Paraná; la sala funcionará por la tarde, entre las 16 y las 19. Los domingos permanecerá cerrada.
Desde la Secretaría de Cultura señalaron que el espacio recibe habitualmente a estudiantes, instituciones educativas vinculadas con el arte y visitantes interesados en conocer las producciones visuales contemporáneas.
“Es un nuevo espacio maravilloso y está al servicio de toda la ciudadanía”, afirmó Stopello, quien invitó al público a acercarse y conocer el trabajo de los artistas seleccionados.
Una propuesta atravesada por los refugios y el habitar
La curaduría de la muestra estuvo a cargo de Paola Chiappella, quien explicó a Elonce que el proyecto reúne obras de Elena Salomón y Walter Musich a partir de puntos de encuentro presentes en sus procesos creativos. “Ellos trabajan con el concepto de refugios, de habitar, pero desde distintos lugares. Comparten eso con miradas diferentes”, describió.
La selección también tomó en cuenta la experimentación de ambos artistas con diversas técnicas, materiales y lenguajes. Mientras Musich suele partir de la escritura para avanzar posteriormente hacia la producción visual, Salomón comienza con el dibujo y la acuarela antes de explorar otras materialidades y dar volumen a sus obras.
“Me pareció interesante poder mostrar esos procesos”, señaló la curadora.
Cuál es la función de la curaduría
Chiappella explicó que la curaduría adquirió una presencia cada vez más importante dentro del arte contemporáneo y comparó su tarea con la función que cumple un editor en la literatura. “El rol del curador ayuda a decidir qué obras podemos mostrar, cómo las vamos a mostrar, qué queremos contarles a las personas y cómo pueden quedar mejor expuestas en un espacio particular”, detalló.
La tarea también implica construir una relación entre las piezas, analizar sus vínculos conceptuales y definir de qué manera serán presentadas para generar una experiencia determinada en el público. “La curaduría es qué seleccionamos, cómo lo contamos y cómo les mostramos estas propuestas artísticas a las personas”, resumió.
El detrás de escena de la producción artística
Durante el mes en el que permanecerá abierta la muestra se organizará un encuentro especial destinado a profundizar en los procesos de creación de los artistas.
La actividad permitirá conocer el recorrido previo de cada pieza, desde las ideas y los primeros bocetos hasta la experimentación con recursos digitales, audiovisuales y diferentes materiales.
“Es muy interesante conocer el detrás de escena de la producción del arte y cómo trabajan los artistas”, expresó Chiappella.
Las fechas y horarios de esa actividad serán anunciados próximamente por los canales oficiales de Cultura de Entre Ríos.
Nuevas convocatorias para artistas
Stopello indicó que la convocatoria específica de Aura para este año ya concluyó, aunque anticipó que una nueva instancia podría abrirse hacia fines de 2026.
Mientras tanto, permanece vigente la convocatoria para participar del Salón de Arte 2026, que tendrá una relevancia especial por coincidir con el centenario del Museo Provincial de Bellas Artes.
La celebración central del aniversario se desarrollará durante agosto. Además, la Provincia mantiene una programación permanente en las salas Ochava Expandida y Sala de Madera de la Casa de la Cultura. “Desde la gestión provincial estamos trabajando fuerte para darle visibilidad y lugar a los artistas visuales de Entre Ríos”, concluyó el secretario de Cultura.