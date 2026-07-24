El Banco Central habilitó la cuenta sueldo en dólares para empleados del sector privado

El Banco Central de la República Argentina actualizó la normativa de cuenta sueldo y habilitó que este tipo de depósito bancario pueda estar denominado tanto en pesos como en dólares estadounidenses. De esta manera, las empresas tendrán disponible el canal necesario para acreditar remuneraciones en moneda extranjera.

La decisión adapta la regulación bancaria a la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Su artículo 34 modificó la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que el salario puede ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, según consta en el texto publicado en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, la normativa de la autoridad monetaria contemplaba únicamente cuentas salariales denominadas en pesos. La modificación no convierte automáticamente los ingresos ni obliga a las compañías a dolarizar las remuneraciones, sino que incorpora una nueva alternativa para instrumentar el pago.

Cómo funcionará la cuenta sueldo en dólares

La cuenta sueldo podrá abrirse en pesos o en dólares estadounidenses, de acuerdo con la moneda en la que se haya establecido la remuneración. La acreditación deberá ser realizada por el empleador mediante las entidades financieras habilitadas.

El cambio permite que el depósito conserve la misma moneda utilizada para abonar el salario, sin que deba pasar previamente por una conversión a pesos. Las condiciones particulares deberán quedar definidas en la relación laboral y en la operatoria ofrecida por cada banco.

La actualización busca evitar una contradicción entre la legislación, que ya admitía remuneraciones en moneda extranjera, y el sistema bancario, que todavía limitaba las cuentas salariales a pesos. Con la adecuación, las entidades podrán adaptar sus productos a la nueva posibilidad.

Las limitaciones para las empresas

La aplicación masiva de la medida dependerá de que los empleadores cuenten con los dólares necesarios. Las restricciones que todavía enfrentan algunas compañías para acceder al mercado cambiario podrían limitar el uso inmediato de esta modalidad.

Referentes del sector financiero consideran que la implementación tendría mayor viabilidad entre empresas que generan ingresos en dólares o disponen legalmente de divisas. Para aquellas que cobran principalmente en pesos, adquirir la moneda estadounidense puede representar una dificultad adicional.

La habilitación de la cuenta sueldo amplía las opciones disponibles, pero no reemplaza el mecanismo tradicional en moneda nacional. Cada empresa deberá evaluar si puede adoptar el esquema, mientras que el salario continuará abonándose en pesos cuando no exista una modalidad diferente acordada para la relación laboral.