El Gobierno nacional modificó las tarifas de gas: cómo afectará a los usuarios desde agosto

Las tarifas de gas incorporarán desde agosto un nuevo mecanismo de actualización que permitirá trasladar cada dos meses las diferencias entre el precio estimado y el valor efectivamente pagado a los productores. Hasta ahora, esa corrección se realizaba con una periodicidad estacional, dos veces al año.

La modificación fue establecida por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 167/2026. El cambio alcanza a la denominada Diferencia Diaria Acumulada, conocida como DDA, que forma parte de la composición de las facturas residenciales.

La nueva frecuencia no implica por sí misma un porcentaje uniforme de aumento para todos los usuarios. El resultado dependerá de las diferencias registradas durante cada período, aunque el objetivo oficial es evitar que los montos se acumulen durante varios meses y luego generen correcciones más abruptas.

Cómo funciona la diferencia acumulada

Las distribuidoras calculan inicialmente cuánto deberán pagar por el gas que compran a los productores y trasladan ese valor a las tarifas. Sin embargo, el precio estimado puede no coincidir exactamente con el importe abonado al finalizar el período.

Cuando existe una diferencia, esa variación debe ser incorporada posteriormente en las facturas. El mecanismo está diseñado para que las empresas distribuidoras no obtengan beneficios ni registren pérdidas por las divergencias entre ambos valores.

Con el sistema anterior, las compañías acumulaban esas diferencias durante varios meses antes de trasladarlas a los usuarios. Durante el invierno se producía un doble efecto, ya que aumentaban simultáneamente el precio pagado por el recurso y el volumen consumido en los hogares.

Qué cambiará desde agosto

La periodicidad bimestral permitirá que las correcciones se incorporen con mayor frecuencia, pero en montos individuales potencialmente más bajos. De esta manera, se busca reducir la volatilidad que generaban los ajustes estacionales sobre una sola factura.

El organismo regulador deberá adecuar sus procedimientos para aplicar el nuevo esquema en los cuadros tarifarios de agosto. En esa instancia también se realizará la determinación inicial de las diferencias acumuladas bajo la modalidad establecida por la resolución.

El Gobierno no informó un porcentaje general ni un monto específico asociado con este cambio. El impacto final sobre cada factura de gas dependerá de la distribuidora, el precio reconocido durante el período y la diferencia que deba compensarse mediante el ajuste bimestral.