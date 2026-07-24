Una persecución en Concordia terminó con el secuestro de 160 dosis de cocaína

Un hombre de 37 años fue detenido durante un operativo realizado este viernes en distintos barrios de Concordia, luego de que intentara escapar de los efectivos y descartara una media que contenía 160 envoltorios de cocaína. El sospechoso es de nacionalidad paraguaya y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se inició durante la siesta, cuando integrantes de la Sección Motorizada recorrían la zona de calles Yuquerí y Nogueira. Al advertir la presencia de un hombre, los agentes se acercaron con la intención de identificarlo.

Según se informó, el sospechoso comenzó a correr al notar que los uniformados se aproximaban. Durante la persecución arrojó una media que llevaba entre sus pertenencias, pero finalmente fue alcanzado e interceptado a pocos metros.

Qué encontraron dentro de la media

Luego de la detención, los efectivos recuperaron el elemento descartado y constataron que contenía numerosos paquetes pequeños. Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de personal especializado para determinar qué sustancia había dentro de los envoltorios.

Integrantes de la División Drogas Peligrosas realizaron las pruebas de campo correspondientes y confirmaron que se trataba de cocaína. En total fueron contabilizados 160 paquetes, que quedaron secuestrados como parte de las actuaciones iniciadas en Concordia.

La fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes. Hasta el momento no se informó el peso total de la sustancia ni se comunicó el secuestro de dinero, teléfonos u otros elementos vinculados con el procedimiento.

Un despliegue en cuatro barrios

La detención ocurrió mientras se desarrollaba un operativo de saturación en los barrios Nueva Esperanza, Larroca, 27 de Noviembre y Agua Patito. Del despliegue participaron integrantes de distintas áreas de la Jefatura Departamental y personal de la Comisaría Séptima.

Las recorridas incluyeron controles e identificación de personas en diferentes sectores comprendidos dentro del dispositivo. Fue en ese contexto que la patrulla motorizada observó al sospechoso en la intersección de Yuquerí y Nogueira e inició el procedimiento.

El hombre permanecía este viernes a disposición de la Justicia, mientras continuaban las actuaciones por el hallazgo de las 160 dosis. La investigación deberá establecer las circunstancias relacionadas con la tenencia de la cocaína secuestrada durante el operativo efectuado en Concordia.