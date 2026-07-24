Secuestraron casi 200 kilos de cocaína y detuvieron a siete personas al desarticular una banda narco

Tras una investigación de cinco meses, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarató una organización dedicada al transporte de cocaína desde Salta hacia Buenos Aires. Hubo siete detenidos, casi 200 kilos de droga secuestrados, armas, dinero, vehículos y otros elementos de interés para la causa.
Un importante operativo contra el narcotráfico permitió desarticular una organización criminal que trasladaba cocaína desde Salta hacia Buenos Aires. La investigación, encabezada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), culminó con la detención de siete personas, el secuestro de casi 200 kilogramos de cocaína, un importante arsenal de armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos y abundante evidencia vinculada con la causa.
La pesquisa se extendió durante cinco meses e incluyó tareas de inteligencia, análisis de teléfonos celulares, intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias y el estudio de documentación para reconstruir el funcionamiento de la organización.
La causa se inició en febrero a partir de un oficio judicial que ordenó profundizar la investigación sobre una estructura narcocriminal que operaba en el norte del país.
Cinco meses de investigación
La investigación fue desarrollada por efectivos de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y Delito Complejo (UOCNYDC) Norte de la PSA.
Durante ese período, los investigadores lograron identificar a los principales integrantes de la organización, establecer sus vínculos y determinar los roles que cumplía cada uno dentro de la estructura delictiva.
Con la información reunida, la PSA coordinó una serie de procedimientos con la colaboración de las Divisiones de Investigación Compleja contra la Narcocriminalidad (DICON) de la Policía de Salta.
El seguimiento de dos camionetas fue clave
Uno de los operativos centrales consistió en el seguimiento de dos camionetas que habían sido identificadas previamente por los investigadores.
Para ello se utilizaron cámaras de seguridad y dispositivos de geolocalización (GPS), que permitieron monitorear los desplazamientos de ambos vehículos.
Una de las camionetas fue interceptada en el peaje Cabeza de Buey, en la provincia de Salta. Allí viajaban dos mujeres y un menor de edad.
Durante la requisa, los efectivos descubrieron varios paquetes de cocaína ocultos en distintos compartimientos del rodado.
La segunda camioneta, que cumplía la función de vehículo de apoyo o "punta", fue detenida posteriormente en la localidad de Metán, donde fue arrestado quien los investigadores consideran el principal sospechoso de la organización.
Allanamientos y un importante secuestro
En forma simultánea, las fuerzas de seguridad realizaron 10 allanamientos en distintos domicilios vinculados con la organización.
Como resultado de esos procedimientos fueron detenidas otras personas y se secuestró una importante cantidad de elementos utilizados presuntamente para la actividad narcocriminal.
El balance final del operativo incluyó el secuestro de 191.737 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalente a casi 192 kilogramos de droga.
Además, los investigadores incautaron un importante arsenal compuesto por siete armas de fuego -cuatro pistolas, dos rifles y una carabina-, junto con 28 cartuchos y 89 municiones de distintos calibres.
Dinero, vehículos y dispositivos electrónicos
Durante los allanamientos también fueron secuestrados 6.257 dólares estadounidenses y 8.337.150 pesos argentinos, además de diversos bienes presuntamente utilizados por la organización.
Entre ellos figuran cinco vehículos -tres camionetas, un automóvil y una motocicleta-, 26 teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, dos computadoras portátiles y dos dispositivos de almacenamiento de datos.
Los efectivos también hallaron dos máquinas contadoras de billetes, rollos de papel film, elementos de corte y otros objetos considerados de interés para avanzar en la investigación.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal
Los siete detenidos quedaron alojados a disposición de la Justicia Federal mientras continúan las actuaciones judiciales.
Tanto los imputados como la droga, las armas y el resto de los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba.
La investigación continúa con el objetivo de determinar si existen otros integrantes de la organización y establecer el alcance total de la red de distribución que operaba entre el norte argentino y la provincia de Buenos Aires.