Volcó un camión cargado con arroz en la Ruta 18 y el conductor sufrió lesiones leves

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 202

Un camión que transportaba arroz integral protagonizó un despiste y vuelco este jueves por la tarde en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 202, en jurisdicción del departamento San Salvador.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20, cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental San Salvador acudió al lugar tras el aviso de un siniestro vial.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado era un camión marca Volvo modelo 330, que circulaba con destino a la ciudad de Villaguay y llevaba una carga de arroz integral en su batea.

Foto: Jefatura Departamental San Salvador

De acuerdo con las primeras manifestaciones realizadas por el conductor, el rodado habría despistado al ingresar a la banquina y, como consecuencia de esa maniobra, terminó volcando sobre su lado izquierdo.

Tras el vuelco, parte de la carga quedó esparcida sobre la cinta asfáltica, generando una obstrucción momentánea para la circulación vehicular en ese sector de la Ruta Nacional 18.

Foto: Jefatura Departamental San Salvador

El conductor fue asistido y trasladado en ambulancia hacia el hospital local. Luego de recibir atención médica, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y avanzar con las tareas correspondientes tras el siniestro.