 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Volcó un camión cargado con arroz en la Ruta 18 y el conductor sufrió lesiones leves

El accidente ocurrió en el kilómetro 202 de la Ruta Nacional 18, en jurisdicción de San Salvador. El vehículo terminó volcado sobre la calzada y la carga quedó dispersa, provocando una obstrucción momentánea del tránsito.

23 de Julio de 2026
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 202
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 202 Foto: Jefatura Departamental San Salvador

El accidente ocurrió en el kilómetro 202 de la Ruta Nacional 18, en jurisdicción de San Salvador. El vehículo terminó volcado sobre la calzada y la carga quedó dispersa, provocando una obstrucción momentánea del tránsito.

Un camión que transportaba arroz integral protagonizó un despiste y vuelco este jueves por la tarde en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 202, en jurisdicción del departamento San Salvador.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20, cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental San Salvador acudió al lugar tras el aviso de un siniestro vial.

 

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado era un camión marca Volvo modelo 330, que circulaba con destino a la ciudad de Villaguay y llevaba una carga de arroz integral en su batea.

Foto: Jefatura Departamental San Salvador
Foto: Jefatura Departamental San Salvador

 

De acuerdo con las primeras manifestaciones realizadas por el conductor, el rodado habría despistado al ingresar a la banquina y, como consecuencia de esa maniobra, terminó volcando sobre su lado izquierdo.

 

Tras el vuelco, parte de la carga quedó esparcida sobre la cinta asfáltica, generando una obstrucción momentánea para la circulación vehicular en ese sector de la Ruta Nacional 18.

Foto: Jefatura Departamental San Salvador
Foto: Jefatura Departamental San Salvador

 

El conductor fue asistido y trasladado en ambulancia hacia el hospital local. Luego de recibir atención médica, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

 

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y avanzar con las tareas correspondientes tras el siniestro.

Temas:

San Salvador vuelco de camión despiste
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso