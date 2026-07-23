Subsidio de gas en garrafa: la Defensoría del Pueblo ayuda a realizar la inscripción

La Defensoría del Pueblo de Paraná brinda asesoramiento gratuito para quienes necesiten inscribirse al beneficio. El programa contempla reintegros de entre el 20% y el 40% en la compra de garrafas para hogares que cumplan los requisitos.
Subsidio de gas en garrafa. La Defensoría del Pueblo de Paraná comenzó a brindar asistencia a los vecinos que necesiten inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para acceder al beneficio destinado a la compra de gas envasado. El organismo ofrece acompañamiento gratuito para completar el trámite y facilitar el acceso al programa nacional.
El beneficio forma parte del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al anterior Programa Hogar para los usuarios de garrafas y establece un reintegro sobre la compra de gas licuado de petróleo (GLP) envasado para los hogares que reúnan las condiciones exigidas.
Desde la Defensoría recordaron que la inscripción también puede realizarse de manera online a través del sitio oficial del Gobierno nacional, aunque quienes necesiten ayuda podrán efectuar el trámite de manera presencial con asistencia del personal del organismo.
Qué beneficio contempla el programa
Los Subsidios Energéticos Focalizados prevén un reintegro de entre el 20% y el 40% del valor de la garrafa para los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Energía.
El descuento se acredita al momento de la compra y los pagos deben realizarse exclusivamente mediante las billeteras virtuales BNA+ o MODO, incluyendo los bancos adheridos a esa plataforma. El programa no contempla operaciones abonadas en efectivo.
En Paraná, la Secretaría de Energía de Entre Ríos informó que los comercios adheridos al sistema son Díaz Distribuciones del Litoral (Larramendi 2775), Opessa ACA Paraná (avenida Buenos Aires 333), Opessa Paraná Almafuerte (avenida Almafuerte 795), El Rutero SRL (avenida de las Américas 3106), Estación de Servicio 25 de Junio SA (25 de Junio 201) y El Empalme, ubicado en la intersección de avenida Jorge Newbery y Salellas.
Qué documentación se necesita
Quienes requieran asistencia para completar la inscripción deberán presentarse en la sede de la Defensoría del Pueblo con el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad vigente, una dirección de correo electrónico activa y el número de CUIL de todos los integrantes del grupo familiar mayores de 18 años.
La atención se brinda de manera presencial en la sede ubicada en Yrigoyen 236, de lunes a viernes, en el horario de 7.30 a 13.
Además, los vecinos pueden realizar consultas telefónicas a los números 0343-4202322 y 0800-777-1112, o comunicarse mediante mensajes de WhatsApp a los teléfonos 343-5346616 y 11-37625004 para recibir información sobre el procedimiento de inscripción y los requisitos del programa.