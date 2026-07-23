Arroyo Las Viejas: colocaron filtros biológicos para mejorar la calidad del agua

Colocaron filtros biológicos para mejorar la calidad del agua en el arroyo Las Viejas

La recuperación integral del arroyo Las Viejas ingresó en su etapa final con la colocación de los filtros biológicos, un sistema diseñado para depurar el agua de forma natural antes de que llegue al río Paraná. La intervención, que se desarrolla en el sector de calle Ambrosetti, detrás del Complejo Social del Túnel, forma parte de una obra integral que combina infraestructura hidráulica, saneamiento ambiental y urbanización.

El secretario de Planificación e Infraestructura municipal, Eduardo Loréfice, explicó que la instalación de estos filtros representa "el último detalle vinculado al tratamiento del agua en el arroyo Las Viejas", luego de finalizar las principales obras de ingeniería.

"Ya concluidas las obras de ingeniería que generaron esta canalización y la sistematización de todos los conductos cloacales que antes desaguaban al arroyo y que hoy están conducidos a la red, lo que resta de tratar son las aguas grises que puedan quedar. Ese tratamiento se hace con estos filtros biológicos", señaló.

Cómo funcionan los filtros biológicos

El sistema está conformado por dos canales laterales de aproximadamente 100 metros de largo por cinco metros de ancho cada uno. Cuentan con un sustrato filtrante, drenajes y plantas semiacuáticas —conocidas como totoras— especialmente seleccionadas por su capacidad para depurar el agua de manera natural.

Según explicó el funcionario, las plantas absorben los nutrientes presentes en el agua y contribuyen a eliminar los contaminantes que anteriormente afectaban la calidad del agua que llegaba a la playa Thompson.

"Son plantas conocidas como totoras. Al ser semiacuáticas son ideales para este tipo de uso, se multiplican rápidamente y absorben los nutrientes que pueda traer el agua. Eso hace que filtre todo lo que pueda haber quedado de aguas que no han sido tratadas aguas arriba en el arroyo", detalló.

El funcionamiento del sistema se basa en un proceso de filtrado natural. Luego de que el agua pasa por rejas que retienen residuos de gran tamaño y por un sedimentador que separa arenas y partículas pesadas, circula lentamente entre las raíces de las plantas y el sustrato. Allí, la oxigenación favorece el desarrollo de microorganismos que degradan los contaminantes disueltos, mejorando significativamente la calidad del curso de agua.

Mejor calidad del agua para la playa Thompson

Lorefice destacó que esta tecnología, habitualmente utilizada en biodigestores domiciliarios, fue adaptada a una escala mucho mayor para responder al caudal del arroyo.

"Es una idea muy ingeniosa. Este es un tratamiento que se suele usar a nivel domiciliario para biodigestores y esto tiene una escala muchísimo más importante porque se trata de un arroyo. Nos ha permitido hacer un tratamiento complementario que da el resultado que esperábamos: que el agua que llega a la playa Thompson llegue con la calidad que necesitamos para poder tener la playa habilitada".

El funcionario recordó que ese objetivo ya pudo alcanzarse durante la última temporada estival y manifestó su expectativa de que pueda repetirse en los próximos veranos.

Obras de saneamiento y nuevo espacio público

Además del saneamiento del arroyo, el proyecto contempla importantes obras complementarias de infraestructura urbana. En paralelo avanzan los trabajos de cordón cuneta, conexiones domiciliarias de desagües pluviales y mejoras sobre avenida Uranga.

También se ejecutan obras de vinculación sociosanitaria para completar los servicios de agua potable y cloacas en el sector, con el objetivo de evitar nuevos vuelcos al cauce.

"Se están realizando obras de vinculación sociosanitaria para darle los servicios de agua y cloaca completos a todos los vecinos del sector. Eso también colabora con que no se eliminen residuos al cauce", afirmó Lorefice.

La intervención incorpora además un nuevo espacio recreativo denominado Paseo del Sol, con calles pavimentadas, iluminación LED, bicisendas, parquización y nuevos accesos hacia la playa Thompson. "Era un lugar que no existía con estas características; hoy está iluminado, con calles pavimentadas, bicisenda y parquizado", concluyó.