UPCN capacitó a enfermeros en inmunización: “No cualquiera puede ir a vacunar”

Este jueves finalizó en la sede de UPCN en Paraná una capacitación sobre inmunizaciones destinada a trabajadores de enfermería. La propuesta se desarrolló mediante cinco encuentros presenciales, acompañados por actividades virtuales y una instancia práctica.

Patricia Sanabria, secretaria de Capacitación del gremio, explicó que la iniciativa forma parte de una planificación anual orientada a los empleados de la administración pública. “Desde UPCN invertimos muchísimo en la capacitación de todos los trabajadores y, en este caso particular, de quienes se desempeñan en salud”, expresó.

La dirigente indicó que las temáticas no se seleccionan de manera aislada, sino a partir de las demandas detectadas entre los profesionales y la población. “Las capacitaciones están basadas en las necesidades de la comunidad y, por supuesto, de los trabajadores de enfermería”, señaló.

Qué contenidos se abordaron

La médica epidemióloga y docente Albana Gavini explicó que durante el curso se estudiaron la mayoría de las vacunas incluidas actualmente en el Calendario Nacional. Los contenidos fueron desarrollados en concordancia con los lineamientos aplicados por el Ministerio de Salud y los vacunatorios del país.

“Son muchísimas las vacunas de calendario y hay que estudiar mucho. No es que cualquier enfermero puede ir a vacunar: necesariamente tiene que conocer el calendario”, remarcó Gavini sobre la preparación requerida para realizar esa tarea.

La formación también incluyó las enfermedades que pueden prevenirse mediante cada aplicación y los criterios utilizados en los establecimientos sanitarios. Para Sanabria, la inmunización representa “una estrategia fundamental para toda la población” y la propuesta de UPCN busca aportar al fortalecimiento del sistema público de salud.

Práctica, evaluación y certificación

El último encuentro incorporó una simulación práctica con inyectables para trasladar los conocimientos teóricos a situaciones habituales de un vacunatorio. Gavini sostuvo que esa instancia permite mejorar la atención brindada a bebés, embarazadas y otros grupos que concurren para completar sus esquemas.

“Cuando hacemos el inyectable pensamos en las mamás que llegan con sus bebés o en la embarazada que se va a vacunar. La práctica nos ayuda a ser mucho más empáticos”, afirmó la especialista. También destacó la importancia de conocer las posibles reacciones posteriores a cada aplicación para poder informar adecuadamente a las personas.

Además de completar las actividades presenciales y virtuales, los participantes realizaron un examen integrador. Sanabria confirmó que quienes acreditaron todas las instancias recibirán una certificación con resolución del Ministerio de Salud provincial, que reconocerá la capacitación desarrollada en UPCN.