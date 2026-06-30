Nuevo Régimen de Concursos: UPCN realizó una jornada de capacitación en el Registro Civil

UPCN realizó una capacitación en el Registro Civil sobre el nuevo Régimen de Concursos: “Los compañeros ven que el concurso es una herramienta que revaloriza su trabajo”, dijo Pamela Encina.
A pedido de representantes de UPCN en el Registro Civil, el Sindicato llevó adelante una jornada de capacitación y discusión gremial, a la que concurrieron todos los trabajadores del organismo, incluidos los de otros gremios. “Participar de estos encuentros es una forma de tomar conciencia de los cambios que se dan en el empleo público y el impulso a la carrera administrativa”, resaltó la dirigente Pamela Encina.
El Sindicato recorre las distintas reparticiones de la administración pública provincial para informar a los trabajadores acerca del nuevo Régimen de Concursos. Ya realizó encuentros en el CGE y este lunes fue el turno del Registro Civil, a donde concurrió la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo, junto a dirigentes del Sindicato, entre ellos Pamela Encina, Ignacio Lozano y Ramón Dietz.
De este encuentro participaron no sólo los trabajadores afiliados a UPCN sino también quienes militan en otros espacios gremiales. “Nuestro Sindicato capacita a todos los trabajadores que lo requieran, para brindar información ante las dudas que les va generando la normativa. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos sectores se han encargado de desvirtuar el Régimen de Concursos, en el que se tomaron en cuenta varios aportes de UPCN”, destacó Encina, representante de la Juventud de UPCN.
“Conocer de qué se trata es el primer paso de los compañeros para después poder integrarse al proceso de concurso”, remarcó además. Apuntó que el encuentro en el Registro Civil se dio “en el marco de la explicación que venimos desarrollando para toda la administración pública”, y señaló que esta jornada “está en la misma línea que la que se hizo en el CGE la semana pasada”.
Comentó también que la reunión “los compañeros presentaron sus inquietudes, que tienen que ver con la situación de cada uno, cómo se va a dar en fino ese proceso, qué pasa con el personal temporario”. En tanto, los capacitadores del Sindicato les brindaron explicaciones acerca de cómo funciona el nuevo régimen. “Conocer de qué se trata es el primer paso para después poder integrarse al proceso de concurso, que puedan vincularse a través del conocimiento”, apuntó Encina.
La dirigente gremial aseguró que esta capacitación tiene muy buena recepción entre los trabajadores. “Están muy contentos porque alguien les explica cómo funciona este proceso”, afirmó y apuntó que, de esta manera, se está llenando un vacío. “Los compañeros no manifiestan que alguien más que UPCN les esté informando acerca del proceso de concurso. Incluso participan compañeros de otros sindicatos, que concurren con el objetivo de sacarse dudas”, destacó.
La dirigente sostuvo también que durante estas reuniones “los compañeros ven que el concurso es una herramienta que revaloriza su trabajo, porque van a tener condiciones objetivas para poder llevar adelante su tareas y para acceder a cargos que en la administración pública venía funcionando a dedo. Ven que es una posibilidad para que se revalorice cuando se capacitan, cuando se preparan para todo lo que saben de su tarea”, subrayó.
Encina anticipó que el Sindicato tiene planificado continuar las recorridas para evacuar las dudas e inquietudes de los trabajadores de toda la provincia. “En los próximos días habrá un encuentro general en el Sindicato y otro en la Escuela Hogar con los auxiliares de educación. Y la agenda sigue abierta: continuaremos recorriendo la administración pública de toda la provincia con esta capacitación”, afirmó por último.