Eludieron controles para ver a Argentina en el Mundial y ahora no podrán entrar a la cancha por dos años

Cuatro simpatizantes argentinos no podrán ingresar a eventos deportivos en todo el país durante los próximos dos años, luego de los incidentes registrados en Dallas durante el partido entre la Selección Argentina y Austria por el Mundial 2026.

La medida fue formalizada este martes a través de la Resolución 589/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial. La disposición establece una “Restricción de Concurrencia Administrativa” por 24 meses para Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen.

Según surge de la resolución, el Departamento de Policía de Dallas informó que los cuatro ciudadanos fueron detenidos el 22 de junio luego de eludir controles de seguridad y vulnerar perímetros de acceso en el estadio donde se disputó el encuentro de la Selección argentina ante Austria.

La sanción rige para todos los eventos deportivos

La prohibición no se limita a los partidos de fútbol ni a los encuentros de la Selección argentina. El texto oficial dispone que los involucrados no podrán concurrir a “todo evento deportivo en todo el territorio nacional” durante dos años.

La resolución comenzó a regir desde su dictado, fechado el 26 de junio, aunque fue publicada este martes 30 de junio. La medida fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El Ministerio fundamentó la decisión en que las conductas atribuidas a los simpatizantes resultan incompatibles con las normas de convivencia y seguridad en espectáculos deportivos. Además, sostuvo que era necesario aplicar una restricción para preservar el orden y la seguridad pública.

El antecedente durante el partido en Dallas

Los incidentes se registraron durante el encuentro que la Selección argentina disputó ante Austria en la ciudad estadounidense de Dallas, en el marco del Mundial 2026.

De acuerdo con el Boletín Oficial, los involucrados habrían eludido los controles y accedido a sectores restringidos del estadio.

La resolución también menciona que Argentina mantiene convenios de cooperación internacional con Estados Unidos, sede de la Copa del Mundo, para intercambiar información vinculada con la seguridad de los eventos deportivos.