Terremotos en Venezuela: “Seguimos buscando personas con vida”, aseguró rescatista paranaense

Las tareas de búsqueda y rescate continúan sin descanso en la zona más afectada por los terremotos que sacudieron a Venezuela. Entre los equipos internacionales que trabajan en el lugar se encuentra el paranaense Mariano Gastiazoro, integrante de la Asociación Internacional de Topos, quien participa de las operaciones en el área donde se registró el epicentro del desastre.

En diálogo con Elonce, el rescatista contó que las condiciones climáticas complicaron durante las últimas horas las tareas de búsqueda. "La situación es bastante compleja. Anoche se largó una tormenta bastante fuerte y la mayoría de los equipos tuvimos que detener las actividades. También se complicó la provisión de energía y recién ahora se está restableciendo el funcionamiento de los grupos electrógenos y las maquinarias", relató.

Tecnología y perros de rescate para localizar sobrevivientes

Gastiazoro explicó que integra un equipo conformado por rescatistas de Argentina, Chile y México, especializado en búsqueda y rescate urbano. "Trabajamos con radares, robots, perros K9 y distintas tecnologías para localizar personas. Una vez que detectamos una posible víctima, ingresamos haciéndonos espacio entre los escombros, apuntalando las estructuras para poder llegar hasta ella y rescatarla", describió.

Tareas de rescate tras terremotos en Venezuela (foto Mariano Gastiazoro)

Tareas de rescate tras terremotos en Venezuela (foto Mariano Gastiazoro)

Consultado sobre la posibilidad de encontrar sobrevivientes, aseguró que las tareas continúan con esa prioridad. "Sí, seguimos buscando personas con vida. Hay muchos reportes de voces y existen edificios que colapsaron de una manera que permite que hayan quedado burbujas de aire. También seguimos recuperando personas fallecidas", indicó.

Un panorama devastador

El rescatista entrerriano definió como "desolador" el escenario que encontraron al llegar a la zona afectada. "Prácticamente la mitad de los edificios colapsó y la otra mitad quedó inhabitable por el riesgo estructural. Muchísima gente estaba dentro de las construcciones cuando ocurrió el terremoto y eso hace todo mucho más complejo", señaló.

Tareas de rescate tras terremotos en Venezuela (foto Mariano Gastiazoro)

Tareas de rescate tras terremotos en Venezuela (foto Mariano Gastiazoro)

Gastiazoro contó además que esta constituye la primera misión internacional en la que participa la célula argentina del equipo de rescate. "Habíamos estado cerca de viajar al terremoto de Turquía, pero finalmente no se pudo concretar. Esta es nuestra primera experiencia internacional", recordó.

Jornadas sin descanso

El trabajo de los rescatistas se desarrolla prácticamente de manera ininterrumpida. "Cuando llegamos, el viernes, nos informaron que había una víctima atrapada en el centro de una estructura. Trabajamos hasta la madrugada del lunes sin detenernos. Solamente íbamos rotando cada 20 minutos y ese era el único momento para descansar", explicó.

La ayuda internacional continúa llegando

Gastiazoro confirmó a Elonce que numerosos países enviaron equipos de rescate, hospitales móviles y asistencia humanitaria, aunque advirtió que la reconstrucción demandará mucho tiempo. "Está llegando muchísima ayuda desde distintos lugares del mundo, pero nada alcanza. Cuando terminen las tareas de rescate, toda esta gente va a seguir necesitando dónde vivir, alimentos y asistencia para reconstruir sus vidas", afirmó.

Tareas de rescate tras terremotos en Venezuela (foto Mariano Gastiazoro)

Tareas de rescate tras terremotos en Venezuela (foto Mariano Gastiazoro)

Sobre la atención sanitaria, explicó que se instalaron hospitales móviles distribuidos a lo largo de los casi 30 kilómetros de costa afectada. "Hay hospitales de campaña instalados por distintos países. Allí se brinda la primera atención y, si es necesario, los pacientes son derivados a hospitales de Caracas u otros centros de mayor complejidad", detalló.

"Los familiares siguen esperando"

El paranaense también describió el clima que se vive entre los habitantes de las zonas devastadas. "Los familiares permanecen junto a los edificios derrumbados acompañando las tareas de rescate. Muchos acampan al lado de las estructuras esperando noticias de sus seres queridos", contó.

A pesar del dolor, destacó el permanente acompañamiento de la población venezolana hacia los equipos internacionales. "La gente está muy agradecida por el trabajo que hacemos. Además de las organizaciones que nos acercan agua, alimentos y elementos de higiene, los propios vecinos nos traen comida y colaboran permanentemente", expresó.

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Apoyo psicológico para los rescatistas

Gastiazoro remarcó que el impacto emocional también alcanza a quienes participan de las tareas de búsqueda y rescate. "Contamos con un equipo de psicólogos especializados en emergencias que nos acompaña antes, durante y después de cada operativo. Es fundamental porque vivimos situaciones muy fuertes y cada persona las procesa de manera diferente", sostuvo.

Finalmente, explicó que el equipo permanecerá en Venezuela al menos durante varios días más. "Las misiones están previstas para una duración mínima de diez días. Después iremos evaluando si regresamos o si es necesario que otro equipo nos releve para continuar con las tareas", concluyó.