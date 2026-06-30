"Teatro para sanar" en Paraná: invitan a un taller gratuito para acompañar la salud mental

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta "Teatro para sanar" será presentada con una charla abierta y gratuita. Está destinada a adolescentes y adultos y busca utilizar herramientas teatrales para acompañar a personas que atraviesan distintas problemáticas vinculadas a la salud mental.
El Círculo Médico de Paraná será escenario de la presentación de "Teatro para sanar", una propuesta que combina herramientas teatrales con el acompañamiento de la salud mental. La iniciativa está coordinada por la actriz y profesora de teatro Gabriela Pérez y está dirigida a adolescentes, adultos y adultos mayores, con el objetivo de generar espacios de contención, expresión y autoconocimiento.
Pérez explicó a Elonce que el proyecto surgió a partir de la necesidad de brindar una alternativa para quienes atraviesan diferentes problemáticas emocionales y destacó que recientemente fue declarado de interés legislativo por el Senado de Entre Ríos.
"Es una propuesta nueva, divertida, para acompañar a personas que no son actores o actrices, o también a quienes sí lo son, pero que estén pasando por un problema de salud mental", señaló.
Una herramienta para acompañar
La coordinadora sostuvo que la preocupación por la salud mental fue el motor principal de la iniciativa y remarcó la importancia de generar espacios de acompañamiento. "Lamentablemente, Entre Ríos tiene una de las estadísticas más altas del país en problemas de suicidio entre jóvenes de 14 y 29 años. Dios me regaló esta herramienta maravillosa que es el teatro y sé que podemos acompañar a mucha gente", expresó.
Además, aclaró que el proyecto no se limita a abordar el suicidio, sino que contempla otras situaciones que afectan el bienestar emocional. "La salud mental no es solamente el suicidio. También están los ataques de pánico, la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios y la desmotivación. Son situaciones que nos pueden pasar a todos", afirmó.
Un lanzamiento abierto a toda la comunidad
La presentación oficial se realizará el domingo 5 de julio, a las 16, en la sede del Círculo Médico de Paraná, ubicada en Urquiza 1135. "Será una charla totalmente diferente. Más allá de que se habla de una problemática, será con humor, dinámica y participativa, con ganas de ayudar", anticipó.
Durante la jornada también se realizará el sorteo de una estadía en el Hotel Maran Suites & Towers entre los asistentes. "Ir a un hotel también ayuda a la salud mental y más en un lugar tan maravilloso como ese", comentó.
El teatro como espacio de bienestar
Pérez explicó que el taller no está pensado para formar actores, sino para utilizar recursos teatrales como una herramienta de desarrollo personal. "El teatro fue uno de los pioneros dentro de las medicinas alternativas. Después llegaron el yoga, la zumba o el boxeo, pero el teatro hace muchos años que trabaja con las emociones", indicó.
En ese sentido, destacó que las actividades buscan favorecer el conocimiento personal y el manejo de las emociones. "El teatro nos ayuda a jugar con las emociones, con nuestro cuerpo y, principalmente, a conocernos", sostuvo.
Una propuesta para quienes nunca hicieron teatro
La actriz también buscó despejar los temores de quienes creen que deberán actuar sobre un escenario. "No es un taller para formar actores. Muchas personas dicen 'yo no me voy a poner a actuar', pero las herramientas son completamente diferentes. No es lo mismo enseñar teatro a quien quiere ser actor que utilizar el teatro para acompañar a alguien que atraviesa un problema de salud mental", explicó.
Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar de la actividad de lanzamiento. "La entrada es libre y gratuita, está destinada desde adolescentes hasta adultos mayores, y esperamos que muchas personas puedan acercarse para conocer esta propuesta", concluyó.