Aceiteros acordaron aumentos y el salario inicial trepará a $2,7 millones en septiembre

Los aceiteros cerraron la paritaria anual 2026 con un incremento acumulado del 29,5%, que llevará el salario inicial de la categoría peón a $2.719.040 desde el 1° de septiembre. El acuerdo fue alcanzado entre los sindicatos del sector y las cámaras empresarias, luego de varias semanas de negociación.

La actualización salarial se aplicará en dos tramos. Desde el 1° de julio, el ingreso inicial ascenderá de $2.344.000 a $2.578.400. Dos meses más tarde, el valor llegará a $2.719.040, de acuerdo con la escala acordada para los trabajadores comprendidos en el convenio.

El entendimiento fue firmado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y las cámaras CIARA-CEC, Ciavec y Carbio.

El retroactivo se pagará con los haberes de junio

Además de los nuevos montos, los aceiteros percibirán una suma retroactiva correspondiente a los meses de mayo y junio. Ese importe será liquidado junto con los haberes de junio, según se informó tras el cierre de la negociación salarial.

El acuerdo contempla una actualización vinculada con la evolución esperada de los precios. La referencia utilizada es el Índice de Precios al Consumidor y las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado, una encuesta que reúne proyecciones de consultoras, centros de estudios y entidades financieras, y no constituye una proyección propia del Banco Central.

Desde las cámaras empresarias señalaron que el entendimiento permitirá sostener la “paz social” en la actividad durante el resto del año. El sector oleaginoso tiene un peso central en el complejo exportador argentino, por lo que las negociaciones paritarias suelen tener impacto en la actividad de puertos, plantas y terminales vinculadas con la producción y comercialización de granos.

La posición de los sindicatos

Las organizaciones gremiales de los aceiteros sostuvieron que durante la discusión buscaron preservar el criterio de un salario que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

También remarcaron que la negociación se produjo después de un período de tensión laboral que incluyó medidas de fuerza durante mayo.

Con la nueva escala, el salario inicial de los aceiteros quedará por encima de los $2,7 millones desde septiembre. La paritaria tendrá vigencia durante 2026 y establece el marco salarial para los próximos meses en una de las actividades industriales y exportadoras más relevantes del país.