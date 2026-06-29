 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Calendario tributario

ATER recordó los vencimientos impositivos que operan en julio

La Administradora Tributaria de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de vencimientos impositivos de julio de 2026. Incluye los impuestos a las Embarcaciones, Automotores e Inmobiliario Rural y Subrural. Los detalles.

29 de Junio de 2026
Vencimientos fiscales de ATER en julio 2026: impuestos y fechas clave.
Vencimientos fiscales de ATER en julio 2026: impuestos y fechas clave. Foto: (Archivo).

La Administradora Tributaria de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de vencimientos impositivos de julio de 2026. Incluye los impuestos a las Embarcaciones, Automotores e Inmobiliario Rural y Subrural. Los detalles.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante julio de 2026, cuyas boletas están siendo enviadas a los correos electrónicos adheridos.

 

En esta oportunidad se emitió el impuesto a las Embarcaciones. Además, continúa el cronograma previsto de otros vencimientos impositivos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.

 

Qué impuestos vencen en julio

 

Los días 15 y 16 de julio operan los vencimientos de los impuestos a las Embarcaciones (pago anual o primera cuota), Automotores (tercera cuota) e Inmobiliario Rural y Subrural (segunda cuota). En todos los casos, el miércoles 15 corresponde a los dígitos terminados del 0 al 4, y el jueves 16 a los finalizados del 5 al 9.

 

Desde ATER se informó que el resto de los vencimientos que operan en julio pueden consultarse en https://www.ater.gob.ar/ater2/FRMCALENDARIO1.ASP .

 

Medios de pago disponibles

 

Las boletas se pueden descargar y pagar de forma online a través de la web oficial, además de que sigue activa la adhesión a la Boleta Digital para recibirla en el correo electrónico.

También pueden abonar de manera presencial en Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI y mediante código QR desde billeteras virtuales, Home Banking, débito automático y otros medios electrónicos habilitados disponibles en https://www.ater.gob.ar/ .

Temas:

ATER contribuyentes impuestos julio pago
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso