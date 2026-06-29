ATER recordó los vencimientos impositivos que operan en julio

La Administradora Tributaria de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de vencimientos impositivos de julio de 2026. Incluye los impuestos a las Embarcaciones, Automotores e Inmobiliario Rural y Subrural. Los detalles.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante julio de 2026, cuyas boletas están siendo enviadas a los correos electrónicos adheridos.
En esta oportunidad se emitió el impuesto a las Embarcaciones. Además, continúa el cronograma previsto de otros vencimientos impositivos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.
Qué impuestos vencen en julio
Los días 15 y 16 de julio operan los vencimientos de los impuestos a las Embarcaciones (pago anual o primera cuota), Automotores (tercera cuota) e Inmobiliario Rural y Subrural (segunda cuota). En todos los casos, el miércoles 15 corresponde a los dígitos terminados del 0 al 4, y el jueves 16 a los finalizados del 5 al 9.
Desde ATER se informó que el resto de los vencimientos que operan en julio pueden consultarse en https://www.ater.gob.ar/ater2/FRMCALENDARIO1.ASP .
Medios de pago disponibles
Las boletas se pueden descargar y pagar de forma online a través de la web oficial, además de que sigue activa la adhesión a la Boleta Digital para recibirla en el correo electrónico.
También pueden abonar de manera presencial en Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI y mediante código QR desde billeteras virtuales, Home Banking, débito automático y otros medios electrónicos habilitados disponibles en https://www.ater.gob.ar/ .