El dólar oficial inicia la semana con una leve baja, pero cerca de su máximo del año

El dólar oficial mayorista inició la semana con una leve baja y abrió este lunes a $1.477 para la venta, luego de haber cerrado el viernes en $1.479, el valor más alto desde noviembre de 2025. Con este comportamiento, la cotización acumula un incremento superior al 5% durante junio.

En tanto, el dólar minorista en las pizarras del Banco Nación comenzó la jornada a $1.495 para la venta. Por su parte, el dólar blue se negoció en torno a $1.515, mientras que el dólar MEP cotizó cerca de $1.503 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó alrededor de $1.552.

Qué explica el repunte del dólar

Especialistas del mercado coinciden en que la reciente suba del tipo de cambio responde a una combinación de factores internacionales y locales.

En el plano externo, el cambio de postura de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) hacia una política monetaria más restrictiva fortaleció al dólar frente a otras monedas y generó presión sobre los mercados emergentes, incluido el argentino. En las últimas semanas, la moneda estadounidense también ganó terreno frente al real brasileño y al peso chileno.

A nivel local, comenzó a reducirse el ingreso de divisas proveniente de la liquidación de la cosecha gruesa, lo que disminuyó la oferta de dólares en el mercado oficial. Al mismo tiempo, el pago del medio aguinaldo suele incrementar la demanda de divisas por parte de empresas, inversores y ahorristas.

La mirada del mercado

Los analistas también consideran que parte del movimiento corresponde a una corrección del tipo de cambio, luego de varios meses en los que el dólar permaneció relativamente estable frente a una inflación acumulada de dos dígitos.

A ese escenario se sumaron factores técnicos, como el desarme de posiciones en pesos, cambios regulatorios que otorgaron mayor flexibilidad a las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) para operar en el mercado cambiario y la reaparición de la intervención del Banco Central en el mercado de futuros, indica Ámbito.

Reservas y perspectivas

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó comprando reservas en el mercado oficial, aunque a un ritmo inferior al observado en meses anteriores. Durante la última semana adquirió alrededor de US$70 millones.

Las reservas internacionales finalizaron en US$47.469 millones, con una leve baja explicada principalmente por la caída del precio internacional del oro y la depreciación de algunas monedas que integran la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEG).

De cara al segundo semestre, el mercado seguirá de cerca la evolución de la oferta y la demanda de divisas, así como las decisiones que adopte el Banco Central para determinar si el reciente repunte del dólar constituye un ajuste transitorio o el inicio de una etapa de mayor volatilidad cambiaria.