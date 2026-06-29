Denunciaron un asalto en la ruta, pero la Policía les encontró 70 kilos de cocaína en su auto

Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas en Tartagal, Salta, luego de que un supuesto intento de asalto derivara en el hallazgo de unos 70 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo del vehículo en el que se movilizaban. El cargamento quedó expuesto luego de que un disparo dañara la parte trasera de la camioneta.

El episodio ocurrió durante la mañana del domingo sobre la Ruta Nacional 34. Según el relato que las mujeres realizaron ante la Policía, otro vehículo las habría interceptado y sus ocupantes efectuaron disparos cuando intentaron escapar.

Ninguna de las dos sufrió heridas, aunque la Renault Duster presentó daños en la luneta trasera y una de las cubiertas.

Al detenerse cerca del ingreso a El Potrero, los agentes revisaron el rodado y advirtieron que una de las balas había levantado la chapa del doble fondo del baúl. Allí encontraron paquetes de cocaína que, de acuerdo con la información difundida, estaban ocultos y tenían como destino final Buenos Aires.

El disparo que dejó expuesto el cargamento

La investigación quedó bajo análisis judicial luego de que la denuncia por el supuesto asalto terminara revelando la existencia de la droga dentro del vehículo. Las dos mujeres fueron detenidas y se secuestró la camioneta para avanzar con las pericias correspondientes.

La principal hipótesis difundida por fuentes vinculadas al caso apunta a que el ataque podría haber estado relacionado con una “mexicaneada”, término utilizado para describir el robo de droga entre organizaciones o integrantes de una misma estructura. Esa línea todavía deberá ser determinada en el marco de la investigación.

Las dos mujeres detenidas por el doble fondo en su camioneta.

Los investigadores también analizan si el episodio tuvo relación con maniobras previas registradas en la zona. Según la información conocida hasta el momento, buscan establecer quiénes efectuaron los disparos, de dónde provenía la cocaína y qué rol habrían tenido las detenidas en el traslado del cargamento.

Una causa que suma interrogantes

La médica detenida se desempeñaría en Gendarmería, mientras que la otra mujer es conocida en Tartagal por su actividad como cosmetóloga. Ambas quedaron a disposición de la Justicia federal, que deberá definir las imputaciones y las próximas medidas procesales.

El caso generó impacto por la secuencia que derivó en el hallazgo: las ocupantes del vehículo pidieron asistencia tras denunciar el ataque y, durante la intervención policial, quedó al descubierto la cocaína que era trasladada en el baúl.

La pesquisa continúa para determinar las circunstancias del hecho y posibles conexiones con una organización narco de la región.