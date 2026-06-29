Peritarán el celular de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del choque

La Justicia ordenó peritar el iPhone de Ernestina Pais para determinar si la periodista y conductora lo utilizaba al momento del accidente ferroviario en el que perdió la vida el viernes por la noche, en un paso a nivel de Martínez, partido bonaerense de San Isidro.

El teléfono fue encontrado dentro del Honda City que conducía la periodista y quedó secuestrado por la Policía Bonaerense como parte de la investigación. La medida fue dispuesta por la fiscal María Paula Hertrig, quien intervino en las primeras horas de la causa.

El análisis será realizado en un laboratorio de la Procuración bonaerense y tendrá como objetivo reconstruir la actividad del dispositivo para establecer si estaba siendo utilizado cuando el vehículo cruzó las vías, alrededor de las 19.24 del viernes.

La investigación cambió de fiscal

Tras las primeras actuaciones y una vez finalizado el velatorio de la conductora, la causa pasó a manos de la fiscal Carolina Asprella, quien continuará con la investigación.

Los investigadores indicaron que una de las dificultades será acceder al contenido del teléfono, ya que algunos modelos de iPhone presentan limitaciones para los sistemas de análisis forense. En ese sentido, esperan que algún familiar pueda aportar la clave de desbloqueo.

También peritarán el vehículo

Entre las medidas ordenadas por la Justicia también se encuentra la pericia accidentológica al Honda City, que permanece secuestrado en la Comisaría Segunda de San Isidro.

Ese estudio buscará determinar si el vehículo presentó alguna falla mecánica que pudiera haber influido en el accidente o si existieron otros factores técnicos que expliquen lo ocurrido.

Además, continúan pendientes los resultados de los estudios toxicológicos realizados sobre muestras extraídas al cuerpo de la periodista. Según fuentes de la investigación, dentro del automóvil no fueron halladas bebidas alcohólicas.

Qué muestran las imágenes

Las cámaras de seguridad incorporadas al expediente registraron el momento del siniestro y muestran que el automóvil cruzó el paso a nivel cuando las barreras ya se encontraban bajas, segundos después de que otro conductor desistiera de atravesar las vías.

Los investigadores también confirmaron que el teléfono celular fue localizado dentro del vehículo luego de que familiares llamaran al número de la periodista, lo que permitió identificar rápidamente el aparato durante el procedimiento policial.