Una zona de Entre Ríos está bajo alerta por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas por frío para los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El organismo indicó que este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado en la salud, ya que las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, entre ellos niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar los cuidados, mantenerse abrigado, evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a las personas más

vulnerables.

Se viene la semana con el frío más intenso del año

Tanto este lunes 29 como el martes 30 de junio estarán marcados por condiciones de invierno estricto en toda la región. Las mañanas exigirán el uso de abrigo pesado debido al despliegue de temperaturas muy bajas.

En diversos sectores los termómetros van a quebrar la barrera de los 0 °C, un panorama que resultará propicio para la formación de heladas frecuentes.

A pesar de que durante la tarde predominará el sol con apenas algunos intervalos nubosos, el ambiente seco y la persistencia del viento sur impedirán que las temperaturas máximas superen los 14 °C. La buena noticia es que la humedad se mantendrá baja y no se prevén precipitaciones para la primera mitad de la semana.

Pronóstico para Paraná y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para Paraná una semana marcada por el tiempo estable, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y sin precipitaciones previstas al menos hasta el domingo 5 de julio.

Para este lunes, la capital entrerriana tendrá una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 15°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, despejado por la tarde y volverá a cubrirse hacia la noche. La probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada.

Temperaturas bajas durante toda la semana

El martes continuará el ambiente frío, con una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado y tampoco se esperan precipitaciones.

Para el miércoles, el SMN prevé una mínima de 6°C y una máxima de 15°C. Durante la noche podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, aunque sin probabilidades de lluvia.

El pronóstico extendido indica que el jueves la temperatura oscilará entre 6°C y 12°C, mientras que el viernes descenderá hasta una mínima de apenas 1°C, con una máxima de 13°C.

El fin de semana mantendrá condiciones similares. Para el sábado se anuncian temperaturas entre 2°C y 14°C, y para el domingo entre 4°C y 15°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas en ambos días.