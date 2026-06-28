Otra semana con frío intenso: pronostican mínimas de 3°C para la semana que comienza

Luego del paso de la ola polar en Paraná y la región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que cuatro provincias enfrentarán una alerta por frío extremo, entre estas, el norte entrerriano.

De acuerdo con el pronóstico para el cierre de la semana, se espera que el cielo continúe parcialmente a algo nublado con máximas que alcanzarán los 16°C y se prevén ráfagas de viento sur de entre 42 y 50 km/h para la tarde de este domingo.

Desde el organismo meteorológico advirtieron que el ingreso de aire frío será notorio en el inicio de la semana próxima. El lunes el cielo estará algo nublado a lo largo de toda la jornada y se dará una baja en el termómetro, ya que la mínima se situará en 3°C y la máxima apenas llegará a 15°C.

En tanto, para el martes se prevén que las marcas térmicas oscilen entre los 4 y 13°C con cielo algo a parcialmente nublado y vientos leves del norte.

Durante el resto de la semana, las condiciones del tiempo permanecerán estables, sin pronóstico de precipitaciones relevantes. Por esto, el SMN adelantó que las temperaturas se mantendrán bajas y no superarán los 15 grados.

Las provincias que estarán en alerta por frío extremo

Este domingo también estará activa la alerta por frío extremo para el norte de Entre Ríos (los departamentos Concordia, San Salvador, Federal, Federación y Feliciano), el centro y parte del norte de San Luis, el noroeste de Córdoba y el sur de San Juan. Según reportó el organismo meteorológico, estas regiones enfrentarán temperaturas inusualmente bajas, con riesgo para la salud de la población expuesta.

Para minimizar el impacto del frío extremo, los especialistas recomendaron tomar una serie de precauciones. Entre las principales sugerencias, pidieron evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de requerir salir, aconsejaron abrigarse con varias capas de ropa liviana, lo que permite conservar el calor corporal de manera más eficiente.

Otra medida sugerida por las autoridades es generar calor corporal mediante el movimiento, como caminar, levantarse y sentarse o mover las extremidades de forma regular. Al mismo tiempo que mantener la vivienda calefaccionada de forma segura resulta fundamental, pidieron evitar los cambios bruscos de temperatura, que pueden afectar negativamente la salud.

Por otro lado, subrayaron la importancia de consumir abundante líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el alcohol puede aumentar el riesgo de hipotermia. Ante síntomas relacionados con el frío, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato al médico o al centro de salud más cercano. Quienes cuenten con medicación recetada deben mantener el plan de acción actualizado y consultar ante cualquier duda.

En ambientes cerrados, aconsejaron no fumar, ya que el humo puede agravar problemas respiratorios, especialmente en contextos de bajas temperaturas. La atención especial debe centrarse en niños, embarazadas, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, por ser los grupos más vulnerables durante episodios de frío extremo.