Con alerta vigente para Entre Ríos, cómo estará el tiempo el fin de semana largo

El tiempo en Entre Ríos durante el fin de semana largo estará marcado por condiciones de inestabilidad y la vigencia de alertas amarillas por tormentas en distintos sectores de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos breves.

La advertencia alcanza inicialmente a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se esperan lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad durante el domingo.

De acuerdo con el organismo, algunas de las tormentas podrán ser fuertes y estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica.

Cuánta lluvia podría caer

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 80 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían superarse de manera puntual.

Los mayores acumulados podrían producirse especialmente sobre el este de Entre Ríos y el sudeste de Corrientes, sectores donde las condiciones atmosféricas favorecerían precipitaciones más importantes.

De esta manera, la inestabilidad acompañará buena parte del fin de semana largo y tendrá uno de sus períodos de mayor atención durante el lunes, cuando la advertencia meteorológica se extenderá a numerosos departamentos entrerrianos.

Alerta por tormentas para el lunes

Para la tarde del lunes, el alerta amarillo abarcará a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

En toda esa zona se prevén nuevamente lluvias y tormentas intermitentes, algunas de intensidad fuerte. Los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, caída localizada de granizo y elevada actividad eléctrica.

También se mantienen las estimaciones de entre 30 y 80 milímetros de precipitación acumulada, con posibilidad de superar esos valores en puntos determinados. El este provincial aparece nuevamente como uno de los sectores donde podrían registrarse los acumulados más elevados.

Un fin de semana largo marcado por la inestabilidad

El escenario previsto indica que las condiciones meteorológicas serán variables durante el fin de semana largo, por lo que quienes tengan actividades o traslados programados deberán seguir las actualizaciones de los avisos oficiales.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda prestar especial atención durante el desarrollo de tormentas.

Ante este panorama, será importante mantenerse informado sobre las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, dado que las áreas y horarios alcanzados por los avisos pueden modificarse conforme evolucione la situación meteorológica.

Pronóstico para Paraná y la región

El pronóstico para Paraná indica que la inestabilidad será protagonista durante buena parte de los próximos días, con probabilidades de lluvias y tormentas durante el fin de semana y el comienzo de la semana. Además, las temperaturas experimentarán un descenso, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado 15 de agosto, el organismo nacional pronostica una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, mientras que por la noche disminuiría hasta valores de entre 0% y 10%.

Los vientos se mantendrían relativamente moderados durante la jornada, con velocidades estimadas entre los 7 y 22 kilómetros por hora, dependiendo del momento del día.

Domingo con tormentas y máxima de 17 grados

Para el domingo 16, el panorama continuará inestable. La temperatura mínima prevista será de 14 grados, mientras que la máxima volverá a ubicarse en 17 grados.

El período con mayores probabilidades de precipitaciones será a la tarde, cuando el SMN estima entre 40% y 70% de posibilidades de tormentas. Para la madrugada, mañana y noche, las probabilidades oscilarán entre el 10% y el 40%.

El viento tendrá velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas destacadas previstas para esa jornada.

El lunes seguirá la inestabilidad

Las condiciones podrían mantenerse complicadas durante el lunes 17 de agosto, cuando se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 16 grados.

Tanto durante la madrugada y mañana como durante la tarde y noche, la probabilidad de precipitaciones y tormentas estará comprendida entre el 40% y el 70%. Además, hacia la tarde y noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El martes continuará la posibilidad de lluvias. Para esa jornada se anticipan temperaturas de entre 12 y 13 grados, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. También se estiman ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cuándo mejorarán las condiciones en Paraná

Para el miércoles 19, el SMN proyecta una disminución de la inestabilidad. Las probabilidades de precipitaciones bajarán al rango del 10% al 40%, con una mínima de 10 grados y una máxima de apenas 13 grados.

La mejora más marcada llegaría durante el jueves 20, cuando la probabilidad de precipitaciones se reduciría al 0%–10%. La temperatura mínima descendería hasta los 8 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 17 grados. Durante esa jornada podrían presentarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Finalmente, para el viernes 21, el organismo meteorológico anticipa condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. La mínima sería de 10 grados y la máxima ascendería hasta los 19 grados, marcando una recuperación térmica hacia el cierre de la semana.