El entrerriano Lisandro Martínez como modelo para el Manchester United

El Manchester United completó su colección de camisetas para la temporada 2026/27 con la presentación de su tercera, diseñada por adidas y con una fuerte inspiración en la cultura y el patrimonio de Manchester.

El defensor entrerriano Lisandro Martínez, posó junto a sus compañeros con el diseño que presentó el club inglés.

La nueva camiseta tiene una base marfil y combina detalles en tonos bordó y verde. Uno de sus principales distintivos es el diseño floral que recorre el tejido, inspirado en diferentes expresiones artísticas y espacios culturales de la ciudad.

Entre los futbolistas que participaron de la campaña estuvo Lisandro Martínez, quien posó junto a sus compañeros para mostrar la nueva camiseta. El defensor argentino fue una de las caras elegidas por el club para presentar el modelo.

En el pecho aparecen el logo de adidas, el tradicional diablo rojo del Manchester United, que reemplaza al escudo habitual, y el símbolo de Snapdragon sin el nombre de la compañía, una elección que le aporta un estilo más minimalista.

El diseño también rinde homenaje al Salford Lads and Girls Club, un emblemático espacio de Manchester. Allí se grabó parte del video de presentación de la camiseta, que contó con la participación de leyendas del club como Peter Schmeichel y Gary Pallister, además de artistas y figuras locales.