Paraná será sede de la Copa de Oro Nacional de Futsal: enfatizan el crecimiento del deporte en el país

Fabricio Altamirano, vicepresidente de la Asociación Paranaense de Futsal, confirmó ante Elonce que Paraná recibirá una nueva edición del Campeonato Nacional de Clubes, Copa de Oro de Futsal Masculino, con la participación de equipos de distintas provincias.

“Estoy contento siempre por recibir a gente de distintos lugares del país. El futsal crece día a día”, expresó Altamirano.

El dirigente explicó que la competencia comenzará el domingo y que los primeros encuentros se desarrollarán en dos escenarios. “Empieza el domingo, en dos estadios, en Neuquén y en el Berduc”, donde se jugará toda la semana a partir de las 14.

Equipos de distintas provincias

Altamirano detalló que llegarán delegaciones de Rosario, Corrientes, Concordia y Mendoza, entre otros puntos del país. La Copa de Oro Centro forma parte de una competencia que también tendrá ediciones en las regiones Norte y Sur, con partidos que se disputarán simultáneamente en distintos lugares.

Sobre el comportamiento de los hinchas, destacó el carácter familiar del deporte y la ausencia de operativos de seguridad especiales. “No hay seguridad, no hay policía, no existe eso. Acá el hincha se sienta uno al lado de otro. Es deporte, es competencia deportiva”, afirmó.

También remarcó que existen sanciones ante eventuales incidentes. “Si la hinchada está de más pesada, el árbitro para el partido, se le llama la atención, amarilla de capitán”, explicó, antes de resumir su visión: “El futsal educa".

Los equipos de Paraná y las entradas

El dirigente indicó que el cambio de programación permitió adelantar el inicio al domingo, "por eso los primeros tres partidos se van a jugar en Neuquén y los próximos tres partidos en el Berduc”, sostuvo.

Desde el lunes, todos los encuentros se desarrollarán en el Parque Berduc desde las 14. La entrada tendrá un valor de $4.000.

Entre los representantes paranaenses mencionó a Bajada, Paraná, Neuquén y José Hernández. Altamirano invitó al público a acercarse a conocer la disciplina y destacó el crecimiento que atraviesa el futsal en la ciudad.

Cómo será la competencia

La instancia tendrá fase regular, cuartos de final, semifinales y final. Además, Altamirano anticipó que durante los próximos meses continuarán las actividades nacionales: “Todos los meses vamos a tener futsal a nivel nacional”.

Según precisó, esta edición contará con 40 equipos, mientras que el mes próximo será el turno de un torneo regional femenino C20.