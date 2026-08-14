Enner Valencia se acerca a su estreno en Boca: cuándo podría sumar sus primeros minutos

Boca deberá esperar para ver por primera vez en cancha a Enner Valencia. El delantero ecuatoriano no fue incluido en la convocatoria para visitar a Platense, pero podría tener su estreno el próximo martes, cuando el equipo dispute la revancha frente a Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La decisión responde principalmente al estado físico del atacante de 36 años, quien llegó sin haber realizado una pretemporada y acumulaba más de un mes sin actividad oficial. Su último encuentro había sido con la selección de Ecuador ante México, por los 16avos de final del Mundial.

Ante ese panorama, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena resolvió avanzar con cautela. El objetivo es que el futbolista recupere ritmo y complete una adaptación progresiva antes de afrontar sus primeros minutos.

Por qué quedó afuera ante Platense

Valencia arribó a Buenos Aires durante la mañana del sábado pasado y al día siguiente participó de su primer ensayo de fútbol reducido con sus nuevos compañeros. Este viernes completará apenas su primera semana de entrenamientos en Boca.

Aunque había crecido la posibilidad de que integrara la lista para el encuentro en Vicente López, finalmente el entrenador decidió preservarlo. De esta manera, volverá a seguir la actuación del equipo desde afuera, como ocurrió durante el empate 1-1 frente a Vélez.

En el cuerpo técnico observan una evolución favorable y destacan su adaptación a los trabajos con pelota. Sin embargo, consideran que apresurar su regreso podría exponerlo innecesariamente a una lesión muscular.

Recoleta, el encuentro marcado en el calendario

La primera oportunidad concreta para el estreno de Enner Valencia sería el martes desde las 19, cuando Boca visite a Recoleta en Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto dirigido por Arruabarrena llegará con una ventaja de 3-1 obtenida en el encuentro de ida. Ese margen podría facilitar el ingreso del delantero durante el desarrollo del compromiso, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

La decisión se conocerá entre el domingo y el lunes, cuando el entrenador defina la delegación que viajará a Paraguay. Hasta entonces, Valencia continuará trabajando para acercarse a su esperado estreno con la camiseta azul y oro.