Terremoto en Colombia: aumentaron a 284 los muertos y 379 personas siguen desaparecidas

El terremoto en Colombia dejó al menos 284 personas fallecidas, 3.977 heridas y 379 desaparecidas, de acuerdo con el balance actualizado de la emergencia. Además, los operativos desplegados desde el sismo permitieron rescatar con vida a 354 personas entre los escombros.

La actualización, con corte a las 22:30 del jueves 13 de agosto, elevó la cantidad de víctimas fatales respecto de los 281 fallecidos informados previamente. El terremoto, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó.

Cuatro días después de la catástrofe, los organismos de emergencia continuaban desplegados en las regiones afectadas. La búsqueda estaba especialmente concentrada en las estructuras colapsadas donde todavía existían reportes de personas desaparecidas.

Más de 100.000 personas afectadas

El alcance de la emergencia se extendió a 15 departamentos y 426 municipios. El último balance contabilizó 45.523 familias afectadas, equivalentes a 102.263 personas.

Las autoridades colombianas mantenían como prioridad la búsqueda de los 379 desaparecidos. Equipos nacionales trabajaban junto con grupos internacionales especializados que llegaron al país para reforzar las operaciones.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, aseguró que los rescatistas continuarían desplegados en los lugares donde hubiera posibilidades de encontrar personas entre los escombros.

Miles de viviendas destruidas y averiadas

El terremoto también provocó daños de magnitud sobre viviendas e infraestructura. Los relevamientos contabilizaron 71.763 casas averiadas y otras 12.597 completamente destruidas, además de 121 edificios colapsados.

La afectación alcanzó también servicios esenciales. De acuerdo con el balance difundido tras el terremoto, resultaron afectados 240 centros de salud, 2.205 establecimientos educativos y 1.208 centros comunitarios.

Las autoridades continuaban evaluando las condiciones de las construcciones para determinar cuáles podían volver a ser habitadas y cuáles representaban un riesgo para la población.

El paso de las horas convirtió las tareas de rescate en una carrera contrarreloj. Más de 150 réplicas fueron registradas después del terremoto, lo que agregó riesgos para sobrevivientes y equipos de emergencia que trabajaban sobre estructuras inestables.

En distintas zonas, los operativos comenzaron a combinar la búsqueda de posibles sobrevivientes con la remoción de escombros. Algunas comunidades permanecían además con dificultades para recibir asistencia debido a los daños provocados por el terremoto.