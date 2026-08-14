Femicidio de Luisina Leoncino: Fiscalía pidió prisión perpetua para “Ñoño” Benítez

La Fiscalía de Concordia pidió prisión perpetua para Rafael Horacio “Ñoño” Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino, luego de que un jurado popular lo declarara culpable del crimen ocurrido en julio de 2023. La audiencia de cesura se desarrolló este jueves y la sentencia será comunicada el próximo 31 de agosto.

La instancia estuvo encabezada por el juez técnico Maximiliano Larocca Rees y tuvo como objetivo discutir la pena que deberá cumplir Benítez. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella solicitaron que se aplique la pena prevista para el delito por el cual fue encontrado culpable: prisión perpetua.

El pasado 6 de agosto, el jurado popular había emitido un veredicto de culpabilidad contra Benítez por homicidio agravado por mediar violencia de género -femicidio-. La acusación estuvo a cargo de las fiscales Julia Rivoira y Natalia Conti, junto al abogado Mario Guerrero.

Fiscalía y querella reclamaron prisión perpetua

Durante la audiencia de cesura, según publicó Concordia Policiales, las partes expusieron sus posiciones respecto de la pena. Al tratarse de una figura penal que contempla prisión perpetua, tanto la acusación pública como la querella reclamaron su aplicación.

Además, se incorporó un informe médico y forense realizado sobre Benítez, en el cual, según se informó, no se detectaron inconvenientes relacionados con su estado de salud física y psíquica.

La discusión central se produjo a partir del planteo realizado por el defensor Alejandro Giorgio, quien cuestionó constitucionalmente la prisión perpetua y las restricciones que existen para acceder a determinados beneficios durante el cumplimiento de la condena.

Audiencia de cesura (foto Concordia Policiales)

La defensa cuestionó la constitucionalidad de la pena

Giorgio hizo referencia al artículo 14 del Código Penal y al artículo 56 bis de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660. Su planteo se concentró en las limitaciones para acceder a la libertad condicional que pesan sobre personas condenadas por determinados delitos graves.

La defensa sostuvo que esas restricciones podrían vulnerar principios relacionados con la progresividad de la pena, la resocialización y la reinserción social. Para respaldar su posición citó diferentes antecedentes jurisprudenciales, entre ellos el fallo “Guerra” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de noviembre de 2024.

Las fiscales Natalia Conti y Julia Rivoira rechazaron el planteo y solicitaron que se mantuviera la vigencia de la normativa actual. En consecuencia, insistieron en que correspondía aplicar la pena prevista legalmente para el delito por el que Benítez fue declarado culpable.

Tras escuchar las exposiciones, el juez Larocca Rees dio por terminada la audiencia y estableció que la sentencia será conocida el 31 de agosto a las 8.

Luisina Leoncino, víctima de femicidio / Rafael Horacio “Ñoño” Benítez.-

El crimen que conmocionó durante tres semanas de búsqueda

Luisina Leoncino había desaparecido el 9 de julio de 2023. Desde entonces se desarrolló una intensa búsqueda y, a medida que avanzó la investigación, las sospechas comenzaron a concentrarse sobre Benítez, quien mantenía un vínculo con la joven.

El análisis de cámaras de seguridad y movimientos vehiculares permitió a los investigadores reconstruir parte de lo ocurrido. Uno de los elementos incorporados a la pesquisa fue un Volkswagen Gol perteneciente a un familiar del acusado.

El caso tuvo un giro determinante el 30 de julio de 2023, tres semanas después de la desaparición, cuando fueron encontrados el torso y las piernas de Luisina en la zona de Pampa Soler.

La confesión de Benítez y los restantes hallazgos

Luego de encontrarse los primeros restos, Benítez confesó el crimen y brindó información sobre otros lugares en los que había descartado partes del cuerpo.

A partir de esos datos, el 2 de agosto de 2023 los investigadores localizaron los restos restantes en un basural situado en inmediaciones de las calles Castelli y Defensa Sur.

La pesquisa continuó posteriormente con pericias, declaraciones testimoniales y otros elementos probatorios que fueron incorporados al expediente hasta que la causa llegó a juicio.

Tres años después del crimen, el proceso avanzó hasta el juicio por jurados. El 6 de agosto, los integrantes del jurado consideraron acreditada la responsabilidad penal de Rafael Horacio Benítez y lo declararon culpable del femicidio.

Ahora resta la decisión del juez técnico sobre la pena. Fiscalía y querella reclamaron prisión perpetua, mientras la defensa dejó planteado su cuestionamiento constitucional. La resolución definitiva será conocida el 31 de agosto a las 8.